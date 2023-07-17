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Еда

Классические, сладкие или пикантные: как законсервировать помидоры на зиму

17 июля 2023, 17:49
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Помідори консервовані
Источник: Unsplash

Лето — пора не только сбора урожая огородных культур, но и активной подготовки к зиме.

Факты ICTV подготовили для вас несколько вкусных рецептов консервированных помидоров, которые легко мариновать в домашних условиях.

Сладкие маринованные помидоры — рецепт

Ингредиенты:

  • Помидоры — 1,5-2 кг.
  • Вода — 1,5 литра.
  • Сахар — 200 г.
  • Соль — 1,5 ст. л.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Хрен — 1 листок.
  • Укроп — 1 зонтик.
  • Черный перец — 5 горошин.
  • Уксус 9% — 100 мл.

Приготовление:

  1. Сначала тщательно вымойте и высушите помидоры. Плотно вложите томаты в стерилизованные банки, залейте водой и оставьте на 20 минут.
  2. Слейте жидкость в кастрюлю, добавьте лавровый лист, укроп, хрен, перец, сахар и соль. Проварите маринад 5 мин. и добавьте уксус. Тщательно перемешайте жидкость.
  3. Осторожно залейте помидоры готовым маринадом, закройте банки крышками, переверните и оставьте до полного остывания.

Консервированные помидоры — пикантный рецепт

Этот рецепт сделает помидоры остренькими и очень вкусными. Перец и чеснок придают томатам насыщенный и пикантный вкус.

Вам понадобится:

  • Помидоры — 1,5-2 кг.
  • Соль — 1-1, 5 ст. л.
  • Сахар — 2-3 ст. л.
  • Уксусная эссенция — 1-1, 5 ч. л.
  • Острый перец — 2-3 шт.
  • Чеснок — 5-7 зубчиков.
  • Перец горошком — 5 шт.
  • Листья смородины и листья хрена – на ваш вкус.

Как готовить:

  1. Помидоры тщательно промыть и высушить.
  2. Листья хрена, смородины, зонтики укропа и стручки острого перца тоже вымойте и уложите на дно стерилизованной банки. Положите помидоры в банку.
  3. Осторожно залейте банку кипятком до самого горлышка и закройте капроновой крышкой.
  4. Через полчаса слейте воду из банки в кастрюлю, добавьте 1 ст. ложку соли, 2 ст. ложки сахара и доведите рассол до кипения. Затем влейте в маринад 1 ч. ложку уксуса.
  5. Залейте помидоры рассолом до самого верха и закатайте крышками. Теперь переверните банки, накройте их одеялом и оставьте до полного остывания.
  6. Хранить консервированные помидоры можно на балконе или в погребе.

Маринованные помидоры — классический рецепт

Ингредиенты:

  • Помидоры — 1.5 кг.
  • Вода — 1.5 л.
  • Сахар — 100 г.
  • Соль — 2 ст. л.
  • Петрушка — 8 веточек.
  • Укроп — 8 зонтиков.
  • Уксус — 2 ст. л.
  • Чеснок — 3 зубчика.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Сухая гвоздика — несколько горошин.
  • Черный перец — 10 горошин.

Приготовление:

  1. Сначала простерилизуйте банки, а затем на дно выложите половину петрушки, укропа и чеснока. Добавьте перец, гвоздику и лавровый лист.
  2. Плотно положите в банку чистые помидоры.
  3. Сверху выложите оставшийся укроп, петрушку и чеснок.
  4. Залейте банку кипятком и оставьте на 20 мин. под крышкой.
  5. Через 20 мин. слейте жидкость в кастрюлю, добавьте сахар, соль и уксус. Тщательно перемешайте рассол.
  6. Доведите рассол до кипения и снова залейте помидоры в банке.
  7. Закройте банки крышками, переверните и оставьте до полного остывания.
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