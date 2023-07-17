Лето — пора не только сбора урожая огородных культур, но и активной подготовки к зиме.
Факты ICTV подготовили для вас несколько вкусных рецептов консервированных помидоров, которые легко мариновать в домашних условиях.
Сладкие маринованные помидоры — рецепт
Ингредиенты:
- Помидоры — 1,5-2 кг.
- Вода — 1,5 литра.
- Сахар — 200 г.
- Соль — 1,5 ст. л.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Хрен — 1 листок.
- Укроп — 1 зонтик.
- Черный перец — 5 горошин.
- Уксус 9% — 100 мл.
Приготовление:
- Сначала тщательно вымойте и высушите помидоры. Плотно вложите томаты в стерилизованные банки, залейте водой и оставьте на 20 минут.
- Слейте жидкость в кастрюлю, добавьте лавровый лист, укроп, хрен, перец, сахар и соль. Проварите маринад 5 мин. и добавьте уксус. Тщательно перемешайте жидкость.
- Осторожно залейте помидоры готовым маринадом, закройте банки крышками, переверните и оставьте до полного остывания.
Консервированные помидоры — пикантный рецепт
Этот рецепт сделает помидоры остренькими и очень вкусными. Перец и чеснок придают томатам насыщенный и пикантный вкус.
Вам понадобится:
- Помидоры — 1,5-2 кг.
- Соль — 1-1, 5 ст. л.
- Сахар — 2-3 ст. л.
- Уксусная эссенция — 1-1, 5 ч. л.
- Острый перец — 2-3 шт.
- Чеснок — 5-7 зубчиков.
- Перец горошком — 5 шт.
- Листья смородины и листья хрена – на ваш вкус.
Как готовить:
- Помидоры тщательно промыть и высушить.
- Листья хрена, смородины, зонтики укропа и стручки острого перца тоже вымойте и уложите на дно стерилизованной банки. Положите помидоры в банку.
- Осторожно залейте банку кипятком до самого горлышка и закройте капроновой крышкой.
- Через полчаса слейте воду из банки в кастрюлю, добавьте 1 ст. ложку соли, 2 ст. ложки сахара и доведите рассол до кипения. Затем влейте в маринад 1 ч. ложку уксуса.
- Залейте помидоры рассолом до самого верха и закатайте крышками. Теперь переверните банки, накройте их одеялом и оставьте до полного остывания.
- Хранить консервированные помидоры можно на балконе или в погребе.
Маринованные помидоры — классический рецепт
Ингредиенты:
- Помидоры — 1.5 кг.
- Вода — 1.5 л.
- Сахар — 100 г.
- Соль — 2 ст. л.
- Петрушка — 8 веточек.
- Укроп — 8 зонтиков.
- Уксус — 2 ст. л.
- Чеснок — 3 зубчика.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Сухая гвоздика — несколько горошин.
- Черный перец — 10 горошин.
Приготовление:
- Сначала простерилизуйте банки, а затем на дно выложите половину петрушки, укропа и чеснока. Добавьте перец, гвоздику и лавровый лист.
- Плотно положите в банку чистые помидоры.
- Сверху выложите оставшийся укроп, петрушку и чеснок.
- Залейте банку кипятком и оставьте на 20 мин. под крышкой.
- Через 20 мин. слейте жидкость в кастрюлю, добавьте сахар, соль и уксус. Тщательно перемешайте рассол.
- Доведите рассол до кипения и снова залейте помидоры в банке.
- Закройте банки крышками, переверните и оставьте до полного остывания.