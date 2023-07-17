Лето — пора не только сбора урожая огородных культур, но и активной подготовки к зиме.

Факты ICTV подготовили для вас несколько вкусных рецептов консервированных помидоров, которые легко мариновать в домашних условиях.

Сладкие маринованные помидоры — рецепт

Ингредиенты:

Помидоры — 1,5-2 кг.

Вода — 1,5 литра.

Сахар — 200 г.

Соль — 1,5 ст. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Хрен — 1 листок.

Укроп — 1 зонтик.

Черный перец — 5 горошин.

Уксус 9% — 100 мл.

Приготовление:

Сначала тщательно вымойте и высушите помидоры. Плотно вложите томаты в стерилизованные банки Слейте жидкость в кастрюлю, добавьте лавровый лист, укроп, хрен, перец, сахар и соль. Проварите маринад 5 мин. и добавьте уксус. Тщательно перемешайте жидкость. Осторожно залейте помидоры готовым маринадом, закройте банки крышками, переверните и оставьте до полного остывания.

Консервированные помидоры — пикантный рецепт

Этот рецепт сделает помидоры остренькими и очень вкусными. Перец и чеснок придают томатам насыщенный и пикантный вкус.

Вам понадобится:

Помидоры — 1,5-2 кг.

Соль — 1-1, 5 ст. л.

Сахар — 2-3 ст. л.

Уксусная эссенция — 1-1, 5 ч. л.

Острый перец — 2-3 шт.

Чеснок — 5-7 зубчиков.

Перец горошком — 5 шт.

Листья смородины и листья хрена – на ваш вкус.

Как готовить:

Помидоры тщательно промыть и высушить. Листья хрена, смородины, зонтики укропа и стручки острого перца тоже вымойте и уложите на дно стерилизованной банки. Положите помидоры в банку. Осторожно залейте банку кипятком до самого горлышка и закройте капроновой крышкой. Через полчаса слейте воду из банки в кастрюлю, добавьте 1 ст. ложку соли, 2 ст. ложки сахара и доведите рассол до кипения. Затем влейте в маринад 1 ч. ложку уксуса. Залейте помидоры рассолом до самого верха и закатайте крышками. Теперь переверните банки, накройте их одеялом и оставьте до полного остывания. Хранить консервированные помидоры можно на балконе или в погребе.

Маринованные помидоры — классический рецепт

Ингредиенты:

Помидоры — 1.5 кг.

Вода — 1.5 л.

Сахар — 100 г.

Соль — 2 ст. л.

Петрушка — 8 веточек.

Укроп — 8 зонтиков.

Уксус — 2 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика.

Лавровый лист — 2 шт.

Сухая гвоздика — несколько горошин.

Черный перец — 10 горошин.

Приготовление: