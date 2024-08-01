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Вкусные помидоры армянчики: рецепт томатов без кожицы

1 августа 2024, 13:41
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Помідори армянчики

Помидоры армянчики – что это за рецепт?! Это классическая армянская овощная закуска, которая уже давно стала популярной и в нашей стране. Основной состав: помидоры, начинка из зелени и маринад со специями и уксусом.

Сегодня будем готовить помидоры армянчики быстрого приготовления.

Рецепт маринованных помидоров по-армянски прост и интересен. Готовыми томаты будут уже через сутки. Стоит приготовить!

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Как приготовить помидоры армянчики

На вкус эта закуска ароматная, пряная, в меру сладкая и соленая. Для нее стоит выбирать томаты среднего, желательно одинакового размера, с плотной кожурой. В начинку можно также добавлять и другую зелень: укроп, базилик, тимьян.

Ингредиенты:

  • помидоры – 1 кг 200 г
  • чеснок – 4-7 зубков
  • петрушка – 2 пучка
  • вода – 1 л
  • соль – 2 ст. л.
  • сахар – 3 ст. л.
  • уксус – 4 ст. л.
  • лавровый лист – 3-4 шт.
  • перец горошком – 7-8 шт.
  • зерна горчицы – 1 ч. л.

Рецепт помидоров армянчики пошагово:

  1. Для маринада в кастрюлю вливаем 1 л воды, добавляем все специи и пряности: соль, сахар, лавровый лист, горошины перца, зерна горчицы.
  2. Маринад доводим до кипения, вливаем уксус и перемешиваем.
  3. К начинке к нарезанной петрушке добавляем пропущенный через пресс чеснок, перемешиваем.
  4. Помидоры промываем холодной водой и делаем ножом крестообразные надрезы.
  5. Начиняем помидоры зеленью с чесноком и выкладываем в кастрюлю.
  6. Заливаем фаршированные томаты теплым маринадом и накрываем крышкой.
  7. Оставляем мариноваться при комнатной температуре 2-4 часа. Затем помещаем кастрюлю в холодильник на сутки.

Помидоры армянчики готовы. Подайте к отварному картофелю или картофельному пюре. Приятного аппетита!

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Фото: smachno.ua

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