Помидоры армянчики – что это за рецепт?! Это классическая армянская овощная закуска, которая уже давно стала популярной и в нашей стране. Основной состав: помидоры, начинка из зелени и маринад со специями и уксусом.
Сегодня будем готовить помидоры армянчики быстрого приготовления.
Рецепт маринованных помидоров по-армянски прост и интересен. Готовыми томаты будут уже через сутки. Стоит приготовить!
Как приготовить помидоры армянчики
На вкус эта закуска ароматная, пряная, в меру сладкая и соленая. Для нее стоит выбирать томаты среднего, желательно одинакового размера, с плотной кожурой. В начинку можно также добавлять и другую зелень: укроп, базилик, тимьян.
Ингредиенты:
- помидоры – 1 кг 200 г
- чеснок – 4-7 зубков
- петрушка – 2 пучка
- вода – 1 л
- соль – 2 ст. л.
- сахар – 3 ст. л.
- уксус – 4 ст. л.
- лавровый лист – 3-4 шт.
- перец горошком – 7-8 шт.
- зерна горчицы – 1 ч. л.
Рецепт помидоров армянчики пошагово:
- Для маринада в кастрюлю вливаем 1 л воды, добавляем все специи и пряности: соль, сахар, лавровый лист, горошины перца, зерна горчицы.
- Маринад доводим до кипения, вливаем уксус и перемешиваем.
- К начинке к нарезанной петрушке добавляем пропущенный через пресс чеснок, перемешиваем.
- Помидоры промываем холодной водой и делаем ножом крестообразные надрезы.
- Начиняем помидоры зеленью с чесноком и выкладываем в кастрюлю.
- Заливаем фаршированные томаты теплым маринадом и накрываем крышкой.
- Оставляем мариноваться при комнатной температуре 2-4 часа. Затем помещаем кастрюлю в холодильник на сутки.
Помидоры армянчики готовы. Подайте к отварному картофелю или картофельному пюре. Приятного аппетита!
Фото: smachno.ua