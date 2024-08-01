Помидоры армянчики – что это за рецепт?! Это классическая армянская овощная закуска, которая уже давно стала популярной и в нашей стране. Основной состав: помидоры, начинка из зелени и маринад со специями и уксусом.

Сегодня будем готовить помидоры армянчики быстрого приготовления.

Рецепт маринованных помидоров по-армянски прост и интересен. Готовыми томаты будут уже через сутки. Стоит приготовить!

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Как приготовить помидоры армянчики

На вкус эта закуска ароматная, пряная, в меру сладкая и соленая. Для нее стоит выбирать томаты среднего, желательно одинакового размера, с плотной кожурой. В начинку можно также добавлять и другую зелень: укроп, базилик, тимьян.

Ингредиенты:

помидоры – 1 кг 200 г

чеснок – 4-7 зубков

петрушка – 2 пучка

вода – 1 л

соль – 2 ст. л.

сахар – 3 ст. л.

уксус – 4 ст. л.

лавровый лист – 3-4 шт.

перец горошком – 7-8 шт.

зерна горчицы – 1 ч. л.

Рецепт помидоров армянчики пошагово:

Для маринада в кастрюлю вливаем 1 л воды, добавляем все специи и пряности: соль, сахар, лавровый лист, горошины перца, зерна горчицы. Маринад доводим до кипения, вливаем уксус и перемешиваем. К начинке к нарезанной петрушке добавляем пропущенный через пресс чеснок, перемешиваем. Помидоры промываем холодной водой и делаем ножом крестообразные надрезы. Начиняем помидоры зеленью с чесноком и выкладываем в кастрюлю. Заливаем фаршированные томаты теплым маринадом и накрываем крышкой. Оставляем мариноваться при комнатной температуре 2-4 часа. Затем помещаем кастрюлю в холодильник на сутки.

Помидоры армянчики готовы. Подайте к отварному картофелю или картофельному пюре. Приятного аппетита!

Фото: smachno.ua