Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, благодаря каким свойствам помидоры полезны для нашего здоровья.

— Сразу отмечу, что все сорта помидоров, независимо от цвета и формы, имеют одинаковую пользу для организма. И эта польза будет огромной, если есть плоды именно летом, в сезон, — отметила медик.

По словам Людмилы Сердюк, учеными доказано, что помидоры являются великолепным средством для профилактики онокологических заболеваний, особенно рака простаты.

Томаты также обладают целительным свойством оздоравливать кожу, создавая естественный барьер для солнечных лучей.

Клетчатка и вода, которые в большом количестве содержится в помидорах, поддерживают стабильную деятельность ЖКТ, предотвращают запоры, выводят из организма шлаки и токсины.

Помидоры рекомендовано включать в ежедневный рацион людям, страдающим повышенным артериальным давлением. Нормализации уровня АД способствуют калий и магний, входящие в состав томатов.

А благодаря своей низкой калорийности – всего 18 ккал на 100 г – помидоры являются незаменимым продуктом для тех, кто борется с лишним весом.

Что же касается противопоказаний, то, по словам медика, помидоры следует есть с осторожностью людям с аллергическими реакциями, заболеваниями пищеварительной системы и печени.