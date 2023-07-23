Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Советы

Желтые, розовые, красные: врач рассказала о бесценной пользе помидоров для нашего здоровья

23 июля 2023, 13:04
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Людмила Сердюк врач-терапевт, семейный врач
помідори
Источник: Pexels

Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, благодаря каким свойствам помидоры полезны для нашего здоровья.

— Сразу отмечу, что все сорта помидоров, независимо от цвета и формы, имеют одинаковую пользу для организма. И эта польза будет огромной, если есть плоды именно летом, в сезон, — отметила медик.

По словам Людмилы Сердюк, учеными доказано, что помидоры являются великолепным средством для профилактики онокологических заболеваний, особенно рака простаты.

Читайте также:
спаржаКладезь витаминов и клетчатки: семейный врач рассказала о пользе спаржевой фасоли

Томаты также обладают целительным свойством оздоравливать кожу, создавая естественный барьер для солнечных лучей.

Клетчатка и вода, которые в большом количестве содержится в помидорах, поддерживают стабильную деятельность ЖКТ, предотвращают запоры, выводят из организма шлаки и токсины.

Помидоры рекомендовано включать в ежедневный рацион людям, страдающим повышенным артериальным давлением. Нормализации уровня АД способствуют калий и магний, входящие в состав томатов.

А благодаря своей низкой калорийности – всего 18 ккал на 100 г – помидоры являются незаменимым продуктом для тех, кто борется с лишним весом.

Что же касается противопоказаний, то, по словам медика, помидоры следует есть с осторожностью людям с аллергическими реакциями, заболеваниями пищеварительной системы и печени.

Теги
літо Помідори поради лікаря
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь