Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, завдяки яким властивостям помідори корисні для нашого здоров’я.

– Одразу зазначу, що всі сорти помідорів, незалежно від кольору і форми, мають однакову користь для організму. І ця користь буде величезною, якщо їсти плоди саме влітку, в сезон, – зазначила медик.

За словами Людмили Сердюк, ученими доведено, що помідори є чудовим засобом для профілактики онокологічних захворювань, особливо раку простати.

Томати також мають цілющу властивість оздоровлювати шкіру, створюючи природний бар’єр для сонячних променів.

Клітковина і вода, які у великій кількості містяться в помідорах, підтримують стабільну діяльність шлунково-кишкового тракту, запобігають закрепам, виводять з організму шлаки і токсини.

Помідори рекомендовано включати в щоденний раціон людям, які страждають на підвищений артеріальний тиск. Нормалізації рівня АТ сприяють калій і магній, що входять до складу томатів.

А завдяки своїй низькій калорійності – всього 18 ккал у 100 г – помідори є незамінним продуктом для тих, хто бореться із зайвою вагою.

Що ж до протипоказань, то, за словами медика, помідори слід їсти з обережністю людям з алергічними реакціями, захворюваннями травної системи та печінки.