Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла про користь, яку приносять нашому організму абрикоси.

– Ці соковиті, солодкі плоди – улюблені літні ласощі багатьох українців. І це чудово. Тому що абрикоси мають цілу низку дуже корисних властивостей, – зазначає медик.

По-перше, абрикоси рекомендовано вживати з метою зниження рівня поганого холестерину, що безпосередньо пов’язано з турботою про здоров’я серцево-судинної системи. Цьому сприяє клітковина й антиоксиданти, що містяться в абрикосах.

По-друге, в абрикосах багато калію, який визнаний вченими одним з ефективних мікроелементів для нормалізації кров’яного тиску.

По-третє, абрикоси допоможуть уникнути проблем із зором. Доведено, що бета-каротин, який міститься в цих плодах, має особливість перетворюватися на вітамін А, що підтримує здоров’я наших очей на належному рівні.

І, нарешті, в абрикосах чимало ще одного вітаміну – вітаміну Е, який є стимулом до продукування колагену, запобігаючи тим самим передчасному в’яненню шкіри.

Крім того, за словами Людмили Сердюк, абрикоси чудово підійдуть для раціону тих, хто прагне позбутися зайвих кілограмів. Адже солодкі плоди – низькокалорійні, містять лише 48 ккал у 100 г.