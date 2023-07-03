Малина – корисна літня ягода, яку обожнюють і діти, й дорослі. Усім чудово відомі її лікувальні властивості – під час застуди або грипу чай з малиною легко бореться з температурою, запальними процесами в організмі та слабкістю.

Проте ця ягода корисна не лише під час застуди, вона багата на мікроелементи та вітаміни, містить природний цукор і володіє косметологічними властивостями.

Про користь і шкоду малини для жінок Факти ICTV запитали у лікарки-дієтолога та нутриціолога Тетяни Батин.

Користь малини для жінок: які вітаміни містить ягода

Малина – це чудова ягода, вона має багато корисних властивостей, які допоможуть покращити здоров’я.

Дієтолог Тетяна Батин запевняє, що малина містить вітаміни В1, В2, В9, С та РР, а також мінерали – залізо, мідь, калій, магній, цинк. У ягодах присутні лейкоантоціани, флавоноли, катехіни, фенольні та хлорогенові кислоти.

– Ці компоненти важливі у процесах детоксикації жіночих гормонів. Вітаміни допоможуть у засвоєнні заліза, яке часто у дефіциті в жінок, – каже лікарка.

Крім того, ягода низькокалорійна – всього 52 ккал на 100 грамів продукту. З них 12 грамів вуглеводів, які зв’язані з клітковиною – близько 7-8 грамів на 100 г.

Це плюс для тих, хто хоче знизити вагу, проте полюбляє додавати у свій раціон щось солоденьке.

Також, за словами Батин, в ягодах малини міститься природна саліцилова кислота, яка має протизапальні та жарознижувальні властивості.

– Ще наші бабусі заварювали чай зі стебел та листя малини під час застудних захворювань. Такий чай добре знижує температуру тіла, має приємний колір і смак, – додає дієтолог.

Крім того, малина багата флавоноїдами, які мають антиканцерогенні та антибактеріальні, нейропротекторні властивості.

В ягоді багато антоціанів, які роблять малину червоною – 365 мг на 100 грамів. Їхнє вживання:

допомагає нормалізувати артеріальний тиск;

знижує ризик розвитку цукрового діабету;

покращує стан судин в організмі;

має протизапальну дію.

Ягоди малини допоможуть у підвищенні рівня дофаміну, що допоможе відчувати більше задоволення в житті.

– Також малина – смачний і корисний перекус. Наприклад, 150 грамів ягід плюс 150 грамів грецького йогурту без домішок – всього 254 ккал на 300 грамів смакоти, – радить Батин.

А ще малина корисна для нормальної роботи шлунково-кишкового тракту – ягода допоможе пом’якшити та зробити регулярними випорожнення, оскільки доповнить раціон клітковиною.

Одна чашка ягід в день допоможе:

боротися з оксидативним стресом в організмі;

покращить пам’ять;

сповільнить старіння мозку та всіх клітин.

Одна з головних корисних властивостей малини для жінок – подовження молодості. В ягодах багато вітаміну С. Аскорбінова кислота – потужний антиоксидант, який бере участь у процесі синтезу колагену – білка, який здатний уповільнювати появу зморшок, робити шкіру гладкою та підвищувати її захисні властивості.

Тому вживати малину жінкам дуже корисно!

Яка ще користь від малини