Малина — полезная летняя ягода, которую обожают и дети, и взрослые.

Всем прекрасно известны ее лечебные свойства — во время простуды или гриппа чай с малиной легко борется с температурой, воспалительными процессами в организме и слабостью.

Однако эта ягода полезна не только во время простуды, она богата микроэлементами и витаминами, содержит природный сахар и обладает косметологическими свойствами.

О пользе и вреде малины для женщин Факты ICTV спросили у врача-диетолога и нутрициолога Татьяны Батин.

Польза малины для женщин: какие витамины содержит ягода

Малина — отличная ягода, обладающая множеством полезных свойств, которые помогут улучшить здоровье.

Диетолог Татьяна Батин уверяет, что малина содержит витамины В1, В2, В9, С и РР, а также минералы — железо, медь, калий, магний, цинк. В ягодах присутствуют лейкоантоцианы, флавонолы, катехины, фенольные и хлорогеновые кислоты.

— Эти компоненты важны в процессах детоксикации женских гормонов. Витамины помогут в усвоении железа, которое часто в дефиците у женщин, — говорит врач.

Кроме того, ягода низкокалорийная – всего 52 ккал на 100 граммов продукта. Из них 12 граммов углеводов, которые связаны с клетчаткой – около 7-8 граммов на 100 г.

Это плюс для тех, кто хочет снизить вес, однако любит добавить в свой рацион что-то сладенькое.

Также, по словам Батин, в ягодах малины содержится природная салициловая кислота, которая обладает противовоспалительными и жаропонижающими свойствами.

— Еще наши бабушки заваривали чай из стеблей и листьев малины при простудных заболеваниях. Такой чай хорошо снижает температуру тела, имеет приятный цвет и вкус, — добавляет диетолог.

Кроме того, малина богата флавоноидами, которые обладают антиканцерогенными и антибактериальными, нейропротекторными свойствами.

В ягоде много антоцианов, которые делают ягоды красными — 365 мг на 100 граммов. Их употребление помогает:

нормализовать артериальное давление;

снижает риск развития сахарного диабета;

улучшает состояние сосудов в организме;

обладает противовоспалительным действием.

Ягоды малины помогут в повышении уровня дофамина, что поможет чувствовать больше удовольствия в жизни.

— Также малина — вкусный и полезный перекус. Например, 150 граммов ягод плюс 150 граммов греческого йогурта без примесей – всего 254 ккал на 300 граммов вкусностей, — советует Батин.

А еще малина полезна для нормальной работы желудочно-кишечного тракта — ягода поможет смягчить и сделать регулярными испражнения, поскольку дополнит рацион клетчаткой.

Одна чашка ягод в день поможет:

бороться с оксидативным стрессом в организме;

улучшит память;

замедлит старение мозга и всех клеток.

Одно из главных полезных свойств малины для женщин — продление молодости. В ягодах много витамина С. Аскорбиновая кислота – мощный антиоксидант, который участвует в процессе синтеза коллагена – белка, который способен замедлять появление морщин, делать кожу гладкой и повышать ее защитные свойства.

Поэтому употреблять малину женщинам очень полезно!

Какая еще польза от малины