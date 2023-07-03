Малина — полезная летняя ягода, которую обожают и дети, и взрослые.
Всем прекрасно известны ее лечебные свойства — во время простуды или гриппа чай с малиной легко борется с температурой, воспалительными процессами в организме и слабостью.
Однако эта ягода полезна не только во время простуды, она богата микроэлементами и витаминами, содержит природный сахар и обладает косметологическими свойствами.
О пользе и вреде малины для женщин Факты ICTV спросили у врача-диетолога и нутрициолога Татьяны Батин.
Польза малины для женщин: какие витамины содержит ягода
Малина — отличная ягода, обладающая множеством полезных свойств, которые помогут улучшить здоровье.
Диетолог Татьяна Батин уверяет, что малина содержит витамины В1, В2, В9, С и РР, а также минералы — железо, медь, калий, магний, цинк. В ягодах присутствуют лейкоантоцианы, флавонолы, катехины, фенольные и хлорогеновые кислоты.
— Эти компоненты важны в процессах детоксикации женских гормонов. Витамины помогут в усвоении железа, которое часто в дефиците у женщин, — говорит врач.
Кроме того, ягода низкокалорийная – всего 52 ккал на 100 граммов продукта. Из них 12 граммов углеводов, которые связаны с клетчаткой – около 7-8 граммов на 100 г.
Это плюс для тех, кто хочет снизить вес, однако любит добавить в свой рацион что-то сладенькое.
Также, по словам Батин, в ягодах малины содержится природная салициловая кислота, которая обладает противовоспалительными и жаропонижающими свойствами.
— Еще наши бабушки заваривали чай из стеблей и листьев малины при простудных заболеваниях. Такой чай хорошо снижает температуру тела, имеет приятный цвет и вкус, — добавляет диетолог.
Кроме того, малина богата флавоноидами, которые обладают антиканцерогенными и антибактериальными, нейропротекторными свойствами.
В ягоде много антоцианов, которые делают ягоды красными — 365 мг на 100 граммов. Их употребление помогает:
- нормализовать артериальное давление;
- снижает риск развития сахарного диабета;
- улучшает состояние сосудов в организме;
- обладает противовоспалительным действием.
Ягоды малины помогут в повышении уровня дофамина, что поможет чувствовать больше удовольствия в жизни.
— Также малина — вкусный и полезный перекус. Например, 150 граммов ягод плюс 150 граммов греческого йогурта без примесей – всего 254 ккал на 300 граммов вкусностей, — советует Батин.
А еще малина полезна для нормальной работы желудочно-кишечного тракта — ягода поможет смягчить и сделать регулярными испражнения, поскольку дополнит рацион клетчаткой.
Одна чашка ягод в день поможет:
- бороться с оксидативным стрессом в организме;
- улучшит память;
- замедлит старение мозга и всех клеток.
Одно из главных полезных свойств малины для женщин — продление молодости. В ягодах много витамина С. Аскорбиновая кислота – мощный антиоксидант, который участвует в процессе синтеза коллагена – белка, который способен замедлять появление морщин, делать кожу гладкой и повышать ее защитные свойства.
Поэтому употреблять малину женщинам очень полезно!
Какая еще польза от малины
- Укрепляет сердце.
- Улучшается эластичность сосудов и циркуляция крови.
- Малина помогает защитить организм от инфекций, потому что она содержит витамин С и стимулирует выработку лейкоцитов.
- Улучшает память – благодаря антиоксидантам малина снижает вред, который наносит организму оксидативный стресс, возникающий из-за свободных радикалов.
- Помогает при артрите — противовоспалительные свойства малины позволяют замедлить старение суставов и хрящей. А коллаген в составе ягоды защищает хрящевую ткань и уменьшает боль в суставах.