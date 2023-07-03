Малина на зиму: как заготовить полезную ягоду

Малина — полезная летняя ягода, в которой содержатся витамины A, B, C. Ягоду советуют есть тем, чья работа связана с постоянным нервным напряжением, а также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, малина содержит большое количество витамина С и не теряет своих свойств даже после термической обработки, поэтому она незаменима при простудных заболеваниях.
Как заготовить малину на зиму — читайте в нашем материале.
Малиновое варенье на зиму
Вам понадобится:
- Малина — 1 кг.
- Сахар — 800 г.
- Желатин — 2 ст. л.
- Вода — 70 мл.
Перелейте свежую малину в кастрюлю, накройте крышкой и немного встряхните. Оставьте ягоды на 4-5 ч, чтобы они пустили сок, а затем переставьте кастрюлю на маленький огонь.
Постоянно помешивая, доведите малину до кипения, снимите с огня и подождите, пока масса полностью остынет.
Теперь снова поставьте кастрюлю на огонь, проварите малину и уберите с плиты. Повторите такую процедуру три раза.
Параллельно растворите желатин в теплой воде и после третьего кипячения малины, влейте его в смесь, постоянно помешивая.
Оставьте массу до остывания. После этого варенье станет густое. Перелейте его в банки, закатайте крышками и храните в удобном месте до зимы.
Малина, перетертая с сахаром
Такой вариант заготовки считается самым простым и популярным. Малину, перетертую с сахаром, удобно добавлять в чай и молоко или использовать как дополнение к сырникам и домашнему творогу.
— На килограмм ягод, вам понадобится килограмм сахара.
Для приготовления необходимо перебрать ягоды и убрать мятые и гнилые. Затем нужно осторожно пересыпать ягоду в соленую воду. Это поможет очистить малину от личинок и червей.
После этого ягоды нужно еще раз сполоснуть под проточной водой и высушить на бумажном полотенце. Далее необходимо засыпать малину сахаром и перетереть массу деревянной лопаткой.
Переложите ягоду с сахаром в стеклянную посуду, оставьте на час. После этого переложите массу в простерилизованные банки и закройте капроновыми крышками. Малина с сахаром готова!
Малиновый джем
Большой плюс джема в том, что он не засахаривается и может простоять очень долго. Поэтому это идеальный рецепт малины на зиму.
Для приготовления вам понадобится:
- малина — 1,2 кг;
- вода — 100 мл;
- лимонная кислота — на кончике ножа;
- сахар — 800 г.
Сперва нужно измельчить малину с помощью блендера или миксера. Далее пересыпьте ягоды в кастрюлю, добавьте воду и поставьте на медленный огонь.
Доведите смесь до кипения, но не забывайте снимать пенку. Варите малину где-то 3-5 мин, выключите огонь и пропустите массу через сито.
Переложите смесь в другую кастрюлю, добавьте сахар и тщательно перемешайте. Снова поставьте емкость на медленный огонь, доведите до кипения и варите 15-30 мин.
Теперь нужно растворить лимонную кислоту в воде (в отдельной посудине) и постепенно вливать в джем. Доведите смесь до кипения и снимите с огня.
Когда джем остынет и загустеет — все готово! Перелейте малиновый джем в банки и храните в холодильнике или на балконе.
Замороженная малина с сахаром
Это самый простой рецепт. Все, что вам понадобится — малина и сахар. На килограмм ягод нужно взять 250 г сахара.
- Ягоды малины нужно перебрать, очистить и помыть.
- Затем переложить малину на бумажное полотенце и обсушить.
- Добавить к ягодам сахар и осторожно перемешать массу.
- Полученную смесь нужно разложить по пакетикам и отправить в морозильную камеру.
Зимой такую малину можно добавлять в различные напитки и блюда.