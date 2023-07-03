Малина на зиму: как заготовить полезную ягоду

Малина — полезная летняя ягода, в которой содержатся витамины A, B, C. Ягоду советуют есть тем, чья работа связана с постоянным нервным напряжением, а также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, малина содержит большое количество витамина С и не теряет своих свойств даже после термической обработки, поэтому она незаменима при простудных заболеваниях.

Как заготовить малину на зиму — читайте в нашем материале.

Малиновое варенье на зиму

Вам понадобится:

Малина — 1 кг.

Сахар — 800 г.

Желатин — 2 ст. л.

Вода — 70 мл.

Перелейте свежую малину в кастрюлю, накройте крышкой и немного встряхните. Оставьте ягоды на 4-5 ч, чтобы они пустили сок, а затем переставьте кастрюлю на маленький огонь.

Постоянно помешивая, доведите малину до кипения, снимите с огня и подождите, пока масса полностью остынет.

Теперь снова поставьте кастрюлю на огонь, проварите малину и уберите с плиты. Повторите такую процедуру три раза.

Параллельно растворите желатин в теплой воде и после третьего кипячения малины, влейте его в смесь, постоянно помешивая.

Оставьте массу до остывания. После этого варенье станет густое. Перелейте его в банки, закатайте крышками и храните в удобном месте до зимы.

Малина, перетертая с сахаром

Такой вариант заготовки считается самым простым и популярным. Малину, перетертую с сахаром, удобно добавлять в чай и молоко или использовать как дополнение к сырникам и домашнему творогу.

— На килограмм ягод, вам понадобится килограмм сахара.

Для приготовления необходимо перебрать ягоды и убрать мятые и гнилые. Затем нужно осторожно пересыпать ягоду в соленую воду. Это поможет очистить малину от личинок и червей.

После этого ягоды нужно еще раз сполоснуть под проточной водой и высушить на бумажном полотенце. Далее необходимо засыпать малину сахаром и перетереть массу деревянной лопаткой.

Переложите ягоду с сахаром в стеклянную посуду, оставьте на час. После этого переложите массу в простерилизованные банки и закройте капроновыми крышками. Малина с сахаром готова!

Малиновый джем

Большой плюс джема в том, что он не засахаривается и может простоять очень долго. Поэтому это идеальный рецепт малины на зиму.

Для приготовления вам понадобится:

малина — 1,2 кг;

вода — 100 мл;

лимонная кислота — на кончике ножа;

сахар — 800 г.

Сперва нужно измельчить малину с помощью блендера или миксера. Далее пересыпьте ягоды в кастрюлю, добавьте воду и поставьте на медленный огонь.

Доведите смесь до кипения, но не забывайте снимать пенку. Варите малину где-то 3-5 мин, выключите огонь и пропустите массу через сито.

Переложите смесь в другую кастрюлю, добавьте сахар и тщательно перемешайте. Снова поставьте емкость на медленный огонь, доведите до кипения и варите 15-30 мин.

Теперь нужно растворить лимонную кислоту в воде (в отдельной посудине) и постепенно вливать в джем. Доведите смесь до кипения и снимите с огня.

Когда джем остынет и загустеет — все готово! Перелейте малиновый джем в банки и храните в холодильнике или на балконе.

Замороженная малина с сахаром

Это самый простой рецепт. Все, что вам понадобится — малина и сахар. На килограмм ягод нужно взять 250 г сахара.

Ягоды малины нужно перебрать, очистить и помыть. Затем переложить малину на бумажное полотенце и обсушить. Добавить к ягодам сахар и осторожно перемешать массу. Полученную смесь нужно разложить по пакетикам и отправить в морозильную камеру.

Зимой такую малину можно добавлять в различные напитки и блюда.