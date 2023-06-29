Если вы любите летние ягоды, то малиновая наливка на водке вам точно понравится. Этот нежный и мягкий напиток очарует любого.

Кроме того, приготовить малиновую наливку можно легко в домашних условиях. Как сделать малиновую наливку на водке — читайте в нашем материале.

Простой рецепт малиновой наливки

Ингредиенты:

Малина — 750 г.

Водка — 500 мл.

Как готовить

Сперва нужно собрать/купить свежую малину. Затем тщательно переберите ягоду, гнилые и червивые лучше выбросить.

Помойте малину под проточной водой и оставьте на бумажном полотенце до полного высыхания.

Переложите ягоды в банку и залейте водкой. Закройте емкость крышкой и переставьте банку в темное прохладное место на 30 дней.

Через месяц процедите напиток и перелейте в бутылки. Хранить малиновую наливку на водке нужно в темном месте.

Малиновая наливка с сахаром — классический рецепт

Вам понадобится:

Малина — 5 кг.

Сахар — 1 кг.

Водка — 1,5 л.

Вода — 1 л.

Как готовить

Малину нужно перебрать, немного размять вилкой и пересыпать в банку.

Затем малиновую массу залейте водкой. Следите, чтобы уровень водки был выше уровня ягод на 2-3 см. Замотайте банку в плотный материал и оставьте в темном прохладном месте на 7-8 дней.

Через неделю нужно процедить жидкость, а осадок — отжать. Перелейте наливку в чистую кастрюлю, добавьте сахар и воду и тщательно перемешайте.

Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения и варите на медленном огне еще 5-6 мин, обязательно снимая пенку.

Оставьте малиновое сусло до остывания и влейте еще немного водки. Процедите наливку через марлю и перелейте в чистые банки.

Банки с будущей наливкой оставьте в темном месте на 30-35 дней, после чего напиток можно разливать по бутылкам.

Хранить алкоголь стоит при температуре + 7-16ºС.