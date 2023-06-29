Якщо ви любите літні ягоди, то малинова наливка на горілці вам точно сподобається. Цей ніжний та м’який напій зачарує будь-якого.

Крім того, приготувати малинову наливку можна легко в домашніх умовах. Як зробити малинову наливку на горілці – читайте в нашому матеріалі.

Простий рецепт малинової наливки

Інгредієнти:

Малина – 750 г.

Горілка – 500 мл.

Як готувати

Спершу потрібно зібрати/купити свіжу малину. Потім ретельно переберіть ягоду, гнилі та червиві краще викинути.

Помийте малину під проточною водою та залиште на паперовому рушнику до повного висихання.

Перекладіть ягоду у банку та залийте горілкою. Закрийте місткість кришкою та переставте банку у темне прохолодне місце на 30 днів.

Через місяць процідіть напій та перелийте у пляшки. Зберігати малинову наливку на горілці потрібно у темному місці.

Малинова наливка з цукром – класичний рецепт

Вам знадобиться:

Малина – 5 кг.

Цукор – 1 кг.

Горілка – 1,5 л.

Вода – 1 л.

Як готувати

Малину потрібно перебрати, трохи розім’яти деревʼяним товкачем або виделкою та пересипати в банку.

Потім малинову масу залийте горілкою. Слідкуйте, аби рівень горілки був вище рівня ягід на 2-3 см. Замотайте банку у щільний матеріал та залиште у темному прохолодному місці на 7-8 днів.

Через тиждень потрібно процідити рідину, а осад – віджати. Перелийте наливку у чисту каструлю, додайте цукор та воду і ретельно перемішайте.

Поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння та варіть на повільному вогні ще 5-6 хв, обов’язково знімаючи пінку.

Залиште малинове сусло до охолодження та влийте ще трохи горілки. Процідіть наливку через марлю та перелийте у чисті банки.

Банки з майбутньою наливкою залиште у темному місці на 30-35 днів, після чого напій можна розливати по пляшках.

Зберігати алкоголь варто при температурі + 7-16ºС.