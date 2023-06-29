Якщо ви любите літні ягоди, то малинова наливка на горілці вам точно сподобається. Цей ніжний та м’який напій зачарує будь-якого.
Крім того, приготувати малинову наливку можна легко в домашніх умовах. Як зробити малинову наливку на горілці – читайте в нашому матеріалі.
Простий рецепт малинової наливки
Інгредієнти:
- Малина – 750 г.
- Горілка – 500 мл.
Як готувати
Спершу потрібно зібрати/купити свіжу малину. Потім ретельно переберіть ягоду, гнилі та червиві краще викинути.
Помийте малину під проточною водою та залиште на паперовому рушнику до повного висихання.
Перекладіть ягоду у банку та залийте горілкою. Закрийте місткість кришкою та переставте банку у темне прохолодне місце на 30 днів.
Через місяць процідіть напій та перелийте у пляшки. Зберігати малинову наливку на горілці потрібно у темному місці.
Малинова наливка з цукром – класичний рецепт
Вам знадобиться:
- Малина – 5 кг.
- Цукор – 1 кг.
- Горілка – 1,5 л.
- Вода – 1 л.
Як готувати
Малину потрібно перебрати, трохи розім’яти деревʼяним товкачем або виделкою та пересипати в банку.
Потім малинову масу залийте горілкою. Слідкуйте, аби рівень горілки був вище рівня ягід на 2-3 см. Замотайте банку у щільний матеріал та залиште у темному прохолодному місці на 7-8 днів.
Через тиждень потрібно процідити рідину, а осад – віджати. Перелийте наливку у чисту каструлю, додайте цукор та воду і ретельно перемішайте.
Поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння та варіть на повільному вогні ще 5-6 хв, обов’язково знімаючи пінку.
Залиште малинове сусло до охолодження та влийте ще трохи горілки. Процідіть наливку через марлю та перелийте у чисті банки.
Банки з майбутньою наливкою залиште у темному місці на 30-35 днів, після чого напій можна розливати по пляшках.
Зберігати алкоголь варто при температурі + 7-16ºС.