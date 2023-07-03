Малина на зиму: як заготувати корисну ягоду

Малина – корисна літня ягода, в якій містяться вітаміни A, B, C. Ягоду радять їсти тим, чия робота пов’язана з постійною нервовою напругою, а також при захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

Крім того, малина містить велику кількість вітаміну С та не втрачає своїх властивостей навіть після термічної обробки, тому вона незамінна при простудних захворюваннях.

Як заготувати малину на зиму – читайте в нашому матеріалі.

Малинове варення на зиму

Вам знадобиться:

Малина – 1 кг.

Цукор – 800 г.

Желатин – 2 ст.л.

Вода – 70 мл.

Пересипте свіжу малину в каструлю, накрийте кришкою та трохи потрусіть. Залиште ягоди на 4-5 год, щоб вони пустили сік, а потім переставте каструлю на маленький вогонь.

Постійно помішуючи, доведіть малину до кипіння, зніміть з вогню та почекайте, поки маса повністю охолоне.

Тепер знову поставте каструлю на вогонь, проваріть малину та приберіть з плити. Повторіть таку процедуру три рази.

Паралельно розчиніть желатин в теплій воді та після третього кипʼятіння малини, влийте його в суміш, постійно помішуючи.

Залиште масу до охолодження. Після цього варення стане густе. Перелийте його в банки, закатайте кришками та зберігайте у зручному місці до зими.

Малина, перетерта з цукром

Такий варіант заготівлі вважається найпростішим та найпопулярнішим. Малину, перетерту з цукром, зручно додавати в чай та молоко чи використовувати як доповнення до сирників й домашнього сиру.

– На кілограм ягід, вам знадобиться кілограм цукру.

Для приготування необхідно перебрати ягоди та прибрати м’яті й гнилі. Потім потрібно обережно пересипати ягоду в солону воду. Це допоможе очистити малину від личинок та червʼяків.

Після цього ягоди потрібно ще раз сполоснути під проточною водою та висушити на паперовому рушнику. Далі необхідно засипати малину цукром та перетерти масу дерев’яною лопаткою.

Перекладіть ягоду з цукром у скляний посуд, залиште на годину. Після цього перекладіть масу в простерилізовані банки та закрийте капроновими кришками. Малина з цукром готова!

Малиновий джем

Великий плюс джему у тому, що він не зацукровується та може простояти дуже довго. Тому це ідеальний рецепт малини на зиму.

Для приготування вам знадобиться:

малина – 1.2 кг;

вода – 100 мл;

лимонна кислота – на кінчику ножа;

цукор – 800 г.

Спершу потрібно подрібнити малину за допомогою блендера чи міксера. Далі пересипте ягоди в каструлю, додайте воду і поставте на повільний вогонь.

Доведіть суміш до кипіння, але не забувайте знімати пінку. Варіть малину десь 3-5 хв, вимкніть вогонь та пропустіть масу через сито.

Перекладіть суміш в іншу каструлю, додайте цукор і ретельно перемішайте. Знову поставте місткість на повільний вогонь, доведіть до кипіння і варіть 15-30 хв.

Тепер потрібно розчинити лимонну кислоту у воді (в окремій посудині) та поступово вливати у джем. Доведіть суміш до кипіння та зніміть з вогню.

Коли джем охолоне та загусне – усе готово! Переливайте малиновий джем у банки та зберігайте в холодильнику чи на балконі.

Заморожена малина з цукром

Це найпростіший рецепт. Усе, що вам знадобиться – малина та цукор. На кілограм ягід потрібно взяти 250 г цукру.

Ягоди малини потрібно перебрати, очистити та помити. Потім перекласти малину на паперовий рушник та обсушити. Додати до ягід цукор та обережно перемішати масу. Отриману суміш потрібно розкласти по пакетиках та відправити в морозильну камеру.

Взимку таку малину можна додавати у різні напої та страви.