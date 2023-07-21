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Нормализуют давление, замедляют старение: врач рассказала о пользе абрикосов

21 июля 2023, 10:03
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Людмила Сердюк врач-терапевт, семейный врач
абрикоси
Источник: Pixabay

Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала о пользе, которую приносят нашему организму абрикосы.

— Эти сочные, сладкие плоды — любимое летнее лакомство многих украинцев. И это замечательно. Потому что абрикосы обладают целым рядом очень полезных свойств, — отмечает медик.

Во-первых, абрикосы рекомендовано употреблять в целях снижения уровня плохого холестерина, что напрямую связано с заботой о здоровье сердечно-сосудистой системы. Этому способствует клетчатка и антиоксиданты, содержащиеся в абрикосах.

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Во-вторых, в абрикосах много калия, который признан учеными одним из эффективных микроэлементов для нормализации кровяного давления.

В-третьих, абрикосы помогут избежать проблем со зрением. Доказано, что бета-каротин, который содержится в этих плодах, имеет особенность превращаться в витамин А, поддерживающий здоровье наших глаз на должном уровне.

И, наконец, в абрикосах немало еще одного витамина — витамина Е, который является стимулом к продуцированию коллагена, предотвращая тем самым преждевременное увядание кожи.

Кроме того, по словам Людмилы Сердюк, абрикосы отлично подойдут для рациона тех, кто стремится избавиться от лишних килограммов. Ведь сладкие плоды низкокалорийны — содержат всего 48 ккал в 100 г.

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