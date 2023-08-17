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Еда

Как приготовить квашеные помидоры: рецепт традиционной украинской закуски

17 августа 2023, 18:10
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Квашені помідори
Источник: Pexels

Конец лета — идеальное время для приготовления консервации на зиму. Одним из самых популярных и вкусных вариантов являются квашеные помидоры.

Эта традиционная украинская закуска идеально дополнит как праздничный стол, так и обычный семейный ужин. Как приготовить квашеные помидоры в домашних условиях, читайте в нашем материале.

Вкусная и полезная зимняя закуска: рецепт квашеных помидоров

Что понадобится:

  • Спелые помидоры — 2-3 кг.
  • Чеснок — 6-8 зубчиков.
  • Хрен — 50 г (по желанию).
  • Петрушка — один пучок.
  • Зонтик укропа.
  • Перец горький — 1 штука.
  • Лавровый лист — 2-3 штуки.
  • Соль — 3-4 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Вода — 1 литр.
  • Кипяченая вода — 2 литра.

Как готовить:

Сперва нужно перебрать помидоры: для квашения подойдут крупные, целые и спелые плоды. Затем их нужно тщательно помыть и очистить от хвостиков. Промойте петрушку и зонтик укропа. Очистите и измельчите чеснок, а хрен натрите на терке. Разделите горький перец на несколько частей.

На дно кастрюли, ведра или банки начинайте выкладывать все специи и зелень: немного петрушки, чеснока, зонтик укропа, хрен, перец горький, лавровый листок. Сверху разместите помидоры.

Вскипятите воду и оставьте на несколько часов до полного остывания. Растворите соль и перец в жидкости. Поставьте кастрюлю с рассолом на огонь, вскипятите и оставьте до полного остывания.

Готовым рассолом залейте помидоры со специями, придавите грузом так, чтобы помидоры не всплывали, и уберите в темное прохладное место. Через 3 недели традиционная украинская закуска будет готова.

Пикантный рецепт квашеных помидоров

Ингредиенты на три трехлитровые банки:

  • Помидоры — 5 кг.
  • Чеснок — 12 зубчиков.
  • Горчичный порошок — 2 ч. л.
  • Листья хрена.
  • Перец горький.
  • Черный перец горошком.
  • Лавровый лист — 5-7 шт.
  • Петрушка — один пучок.
  • Укроп — несколько зонтиков.
  • Листья смородины, малины и вишни.

Приготовление:

Помидоры и всю зелень нужно тщательно помыть под проточной водой. Далее все ингредиенты выложите на бумажное полотенце, чтобы сошла лишняя влага.

Чеснок очистите и нарежьте каждый зубчик на две части.

Вымойте банки для квашения в горячей воде и полностью высушите. На дно каждой банки выложите лавровый лист, несколько кусочков горького перца, затем несколько горошин черного перца, 4 зубчика чеснока.

Теперь выложите в банки листья хрена, смородины, малины и вишни, а также несколько веточек петрушки и зонтики укропа.

На зелень положите помидоры и накройте их листьями смородины, вишни и хрена.

Теперь приготовьте рассол: в холодную воду добавьте сахар и соль. Тщательно перемешайте и залейте помидоры в банках готовым раствором.

Закройте банки с помидорами капроновыми крышками и поставьте их в глубокие тарелки (в процессе приготовления рассол может вытекать).

Оставьте помидоры на три дня, затем посыпьте помидоры в банках порошком горчицы, чтобы они не перекисали. Хранить помидоры нужно в прохладном месте.

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