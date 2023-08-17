Конец лета — идеальное время для приготовления консервации на зиму. Одним из самых популярных и вкусных вариантов являются квашеные помидоры.

Эта традиционная украинская закуска идеально дополнит как праздничный стол, так и обычный семейный ужин. Как приготовить квашеные помидоры в домашних условиях, читайте в нашем материале.

Вкусная и полезная зимняя закуска: рецепт квашеных помидоров

Что понадобится:

Спелые помидоры — 2-3 кг.

Чеснок — 6-8 зубчиков.

Хрен — 50 г (по желанию).

Петрушка — один пучок.

Зонтик укропа.

Перец горький — 1 штука.

Лавровый лист — 2-3 штуки.

Соль — 3-4 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Вода — 1 литр.

Кипяченая вода — 2 литра.

Как готовить:

Сперва нужно перебрать помидоры: для квашения подойдут крупные, целые и спелые плоды. Затем их нужно тщательно помыть и очистить от хвостиков. Промойте петрушку и зонтик укропа. Очистите и измельчите чеснок, а хрен натрите на терке. Разделите горький перец на несколько частей.

На дно кастрюли, ведра или банки начинайте выкладывать все специи и зелень: немного петрушки, чеснока, зонтик укропа, хрен, перец горький, лавровый листок. Сверху разместите помидоры.

Вскипятите воду и оставьте на несколько часов до полного остывания. Растворите соль и перец в жидкости. Поставьте кастрюлю с рассолом на огонь, вскипятите и оставьте до полного остывания.

Готовым рассолом залейте помидоры со специями, придавите грузом так, чтобы помидоры не всплывали, и уберите в темное прохладное место. Через 3 недели традиционная украинская закуска будет готова.

Пикантный рецепт квашеных помидоров

Ингредиенты на три трехлитровые банки:

Помидоры — 5 кг.

Чеснок — 12 зубчиков.

Горчичный порошок — 2 ч. л.

Листья хрена.

Перец горький.

Черный перец горошком.

Лавровый лист — 5-7 шт.

Петрушка — один пучок.

Укроп — несколько зонтиков.

Листья смородины, малины и вишни.

Приготовление:

Помидоры и всю зелень нужно тщательно помыть под проточной водой. Далее все ингредиенты выложите на бумажное полотенце, чтобы сошла лишняя влага.

Чеснок очистите и нарежьте каждый зубчик на две части.

Вымойте банки для квашения в горячей воде и полностью высушите. На дно каждой банки выложите лавровый лист, несколько кусочков горького перца, затем несколько горошин черного перца, 4 зубчика чеснока.

Теперь выложите в банки листья хрена, смородины, малины и вишни, а также несколько веточек петрушки и зонтики укропа.

На зелень положите помидоры и накройте их листьями смородины, вишни и хрена.

Теперь приготовьте рассол: в холодную воду добавьте сахар и соль. Тщательно перемешайте и залейте помидоры в банках готовым раствором.

Закройте банки с помидорами капроновыми крышками и поставьте их в глубокие тарелки (в процессе приготовления рассол может вытекать).

Оставьте помидоры на три дня, затем посыпьте помидоры в банках порошком горчицы, чтобы они не перекисали. Хранить помидоры нужно в прохладном месте.