Кінець літа – ідеальний час для приготування консервації на зиму. Одним із найпопулярніших і найсмачніших варіантів є квашені помідори.

Ця традиційна українська закуска ідеально доповнить як святковий стіл, так і звичайну родинну вечерю. Як приготувати квашені помідори в домашніх умовах, читайте в нашому матеріалі.

Смачна та корисна зимова закуска: рецепт квашених помідорів

Що знадобиться:

Стиглі помідори – 2-3 кг.

Часник – 6-8 зубчиків.

Хрін – 50 г (на бажання).

Петрушка – один пучок.

Парасолька кропу.

Перець гіркий – 1 штука.

Лавровий лист – 2-3 штуки.

Сіль – 3-4 ст. л.

Цукор – 1 ст. л.

Вода – 1 літр.

Кипʼячена вода – 2 літри.

Як готувати:

Спершу потрібно перебрати помідори: для квашення підійдуть великі, цілі та спілі плоди. Потім їх потрібно ретельно помити й очистити від хвостиків. Промийте петрушку та парасольку кропу. Очистьте та подрібніть часник, а хрін натріть на тертці. Розділіть гіркий перець на декілька частин.

На дно каструлі, відра чи банки починайте викладати усі спеції та зелень: трохи петрушки, часнику, парасольку кропу, хрін, перець гіркий, лавровий листок. Зверху розмістіть помідори.

Закипʼятіть воду та залиште її на кілька годин до повного охолодження. Розчиніть у рідині сіль та перець. Поставте каструлю з розсолом на вогонь, закип’ятіть і залиште до повного охолодження.

Готовим розсолом залийте помідори зі спеціями, придавіть вантажем так, щоб помідори не спливали, та поставте в темне прохолодне місце. Через 3 тижні традиційна українська закуска буде готова.

Пікантний рецепт квашених помідорів

Інгредієнти на три трилітрові банки:

Помідори – 5 кг.

Часник – 12 зубчиків.

Гірчичний порошок – 2 ч. л.

Листя хрону.

Перець гіркий.

Чорний перець горошком.

Лавровий лист – 5-7 шт.

Петрушка – один пучок.

Кріп – кілька парасольок.

Листя смородини, малини та вишні.

Приготування:

Помідори та всю зелень потрібно ретельно помити під проточною водою. Далі усі інгредієнти викладіть на паперовий рушник, щоб зійшла зайва волога.

Часник очистьте та розріжте кожен зубчик на дві частини.

Помийте банки для квашення в гарячій воді та повністю висушіть. На дно кожної банки викладіть лавровий лист, кілька шматочків гіркого перцю, потім кілька горошин чорного перцю, 4 зубчики часнику.

Тепер викладіть у банки листя хрону, смородини, малини та вишні, а також кілька гілочок петрушки та парасольки кропу.

На зелень покладіть помідори та накрийте їх листям смородини, вишні та хрону.

Тепер приготуйте розсіл: в холодну воду додайте цукор і сіль. Ретельно перемішайте та залийте помідори у банках готовим розчином.

Закрийте банки з помідорами капроновими кришками та поставте їх у глибокі тарілки (в процесі приготування розсіл може витікати).

Залиште помідори на три дні, а потім посипте помідори в банках порошком гірчиці, щоб вони не перекисали. Зберігати помідори потрібно в прохолодному місці.