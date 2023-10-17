Домашній томатний сік для набагато краще, ніж магазинний. По-перше, ви самі відбираєте помідори. По-друге, не додаєте шкідливих добавок і консервантів. І врешті, сік можна також додавати до різних страв: як соус до голубців, основу для кетчупу чи борщу або підливу до пасти.
Тож розповідаємо, як приготувати томатний сік у домашніх умовах.
1.Класичний рецепт томатного соку
Інгредієнти
Зараз дивляться
- 10 кг стиглих помідорів;
- 150 г цукру;
- 2 ст. л. солі.
Приготування
- Ретельно помийте овочі, зробіть надрізи на верхній частині помідорів та занурте на одну хвилину в окріп, щоб легко видалити шкірку.
- Подрібніть помідори блендером або перекрутіть на м’ясорубці. Можна додатково процідити його.
- Підготуйте чисті банки, заздалегідь простерилізувавши їх разом із кришками.
- Викладіть суміш у велику каструлю, додайте сіль і цукор, проваріть протягом 15-20 хвилин.
- Розлийте сік у стерилізовані банки та закрийте кришками.
- Залишіть охолоджуватися за кімнатної температури.
- Зберігайте сік у прохолодному місці.
2. Томатний сік із базиліком
Інгредієнти
- 1 кг стиглих помідорів;
- 1 пучок листя свіжого базиліку;
- сік одного лимона;
- сіль, чорний мелений перець – за смаком.
Приготування
- Перед тим, як готувати сік, помийте овочі та лимон.
- Занурте помідори в окріп, щоб легше видалялися шкірки.
- Блендером змішайте помідори, базилік і лимонний сік.
- Процідіть масу, додайте сіль і перець.
- Перелийте у стерилізовані банки.
- Закрийте кришками та зберігайте у холодильнику.
- Подавайте з кубиками льоду.
3. Томатний сік з часником і червоною цибулею
Інгредієнти
- 1,5 кг стиглих помідорів;
- 2-3 зубчики часнику;
- 1 червона цибуля;
- сіль та чорний мелений перець – за смаком.
Приготування
- Помийте овочі. Очищений часник і цибулю подрібніть.
- Занурте помідори в окріп, щоб легше видалялися шкірки.
- Покладіть помідори разом з часником і цибулею в блендер і збийте до однорідної маси.
- Додайте сіль і перець. Добре перемішайте та перелийте у стерилізовані банки.
- Закрийте кришками та зберігайте у холодильнику.
- Подавайте прохолодним, можна прикрасити свіжою зеленню.
4. Томатний сік з огірком і лимоном
Інгредієнти:
- 1,5 кг стиглих помідорів;
- 1 великий огірок;
- сік одного лимона;
- сіль та перець – за смаком.
Приготування
- Помийте овочі, видаліть шкірку огірка, поріжте кружальцями.
- Зробіть надрізи на верхній частині помідорів.
- Занурте помідори на одну хвилину в окріп, щоб легко видалити шкірку.
- Очищені від шкірки помідори перемішайте з огірком, лимонним соком і збийте блендером до однорідної маси.
- Процідіть сік, додайте спеції та перелийте у стерилізовані банки.
- Закрийте кришками та зберігайте у холодильнику.
5. Томатний сік із медом та червоним перцем
Інгредієнти
- 1,5 кг стиглих помідорів;
- 1/2 ч. л. гострого червоного перцю;
- 2 ст. л. меду;
- сіль – за смаком.
Приготування
- Помийте помідори.
- Зробіть надрізи на верхній частині помідорів та занурте на одну хвилину в окріп, щоб легко видалити шкірку.
- Очищені від шкірки помідори, додайте червоний гострий перець і мед та збийте блендером до однорідної маси.
- Процідіть сік, додайте сіль та перелийте у стерилізовані банки.
- Закрийте кришками та зберігайте у холодильнику.
Спробуйте наші рецепти та насолоджуйтеся смаком томатного соку, зробленого власноруч.