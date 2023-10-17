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Їжа

Томатна насолода: 5 рецептів соку з помідорів

17 Жовтня 2023, 11:13
Марина Мелехова редактор
Томатна насолода: 5 рецептів соку з помідорів
Джерело: Unsplash

Домашній томатний сік для набагато краще, ніж магазинний. По-перше, ви самі відбираєте помідори. По-друге, не додаєте шкідливих добавок і консервантів. І врешті, сік можна також додавати до різних страв: як соус до голубців, основу для кетчупу чи борщу або підливу до пасти.

Тож розповідаємо, як приготувати томатний сік у домашніх умовах.

1.Класичний рецепт томатного соку

Інгредієнти

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  • 10 кг стиглих помідорів;
  • 150 г цукру;
  • 2 ст. л. солі.

Приготування

  1. Ретельно помийте овочі, зробіть надрізи на верхній частині помідорів та занурте на одну хвилину в окріп, щоб легко видалити шкірку.
  2. Подрібніть помідори блендером або перекрутіть на м’ясорубці. Можна додатково процідити його.
  3. Підготуйте чисті банки, заздалегідь простерилізувавши їх разом із кришками.
  4. Викладіть суміш у велику каструлю, додайте сіль і цукор, проваріть протягом 15-20 хвилин.
  5. Розлийте сік у стерилізовані банки та закрийте кришками.
  6. Залишіть охолоджуватися за кімнатної температури.
  7. Зберігайте сік у прохолодному місці.

2. Томатний сік із базиліком

Інгредієнти

  • 1 кг стиглих помідорів;
  • 1 пучок листя свіжого базиліку;
  • сік одного лимона;
  • сіль, чорний мелений перець – за смаком.

Приготування

  1. Перед тим, як готувати сік, помийте овочі та лимон.
  2. Занурте помідори в окріп, щоб легше видалялися шкірки.
  3. Блендером змішайте помідори, базилік і лимонний сік.
  4. Процідіть масу, додайте сіль і перець.
  5. Перелийте у стерилізовані банки.
  6. Закрийте кришками та зберігайте у холодильнику.
  7. Подавайте з кубиками льоду.

3. Томатний сік з часником і червоною цибулею

Інгредієнти

  • 1,5 кг стиглих помідорів;
  • 2-3 зубчики часнику;
  • 1 червона цибуля;
  • сіль та чорний мелений перець – за смаком.

Приготування

  1. Помийте овочі. Очищений часник і цибулю подрібніть.
  2. Занурте помідори в окріп, щоб легше видалялися шкірки.
  3. Покладіть помідори разом з часником і цибулею в блендер і збийте до однорідної маси.
  4. Додайте сіль і перець. Добре перемішайте та перелийте у стерилізовані банки.
  5. Закрийте кришками та зберігайте у холодильнику.
  6. Подавайте прохолодним, можна прикрасити свіжою зеленню.

4. Томатний сік з огірком і лимоном

Інгредієнти:

  • 1,5 кг стиглих помідорів;
  • 1 великий огірок;
  • сік одного лимона;
  • сіль та перець – за смаком.

Приготування

  1. Помийте овочі, видаліть шкірку огірка, поріжте кружальцями.
  2. Зробіть надрізи на верхній частині помідорів.
  3. Занурте помідори на одну хвилину в окріп, щоб легко видалити шкірку.
  4. Очищені від шкірки помідори перемішайте з огірком, лимонним соком і збийте блендером до однорідної маси.
  5. Процідіть сік, додайте спеції та перелийте у стерилізовані банки.
  6. Закрийте кришками та зберігайте у холодильнику.

5. Томатний сік із медом та червоним перцем

Інгредієнти

  • 1,5 кг стиглих помідорів;
  • 1/2 ч. л. гострого червоного перцю;
  • 2 ст. л. меду;
  • сіль – за смаком.

Приготування

  1. Помийте помідори.
  2. Зробіть надрізи на верхній частині помідорів та занурте на одну хвилину в окріп, щоб легко видалити шкірку.
  3. Очищені від шкірки помідори, додайте червоний гострий перець і мед та збийте блендером до однорідної маси.
  4. Процідіть сік, додайте сіль та перелийте у стерилізовані банки.
  5. Закрийте кришками та зберігайте у холодильнику.

Спробуйте наші рецепти та насолоджуйтеся смаком томатного соку, зробленого власноруч.

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