Домашній томатний сік для набагато краще, ніж магазинний. По-перше, ви самі відбираєте помідори. По-друге, не додаєте шкідливих добавок і консервантів. І врешті, сік можна також додавати до різних страв: як соус до голубців, основу для кетчупу чи борщу або підливу до пасти.

Тож розповідаємо, як приготувати томатний сік у домашніх умовах.