Домашний томатный сок для гораздо лучше, чем магазинный. Во-первых, вы сами отбираете помидоры. Во-вторых, не добавляете вредных добавок и консервантов. И наконец, сок можно добавлять в различные блюда: как соус к голубцам, основу для кетчупа или борща или подливу к пасте.

Поэтому рассказываем, как приготовить томатный сок в домашних условиях.

1. Классический рецепт томатного сока

Ингредиенты

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10 кг спелых помидоров;

150 г сахара;

2 ст. л. соли.

Приготовление

Тщательно помойте овощи, сделайте надрезы на верхней части помидоров и окуните на одну минуту в кипяток, чтобы легко удалить кожицу. Измельчите помидоры блендером или перекрутите на мясорубке. Можно дополнительно процедить его. Подготовьте чистые банки, предварительно простерилизовав их вместе с крышками. Выложите массу в большую кастрюлю, добавьте соль и сахар, и проварите в течение 15 — 20 минут. Разлейте сок в простерилизованные банки и закройте крышками. Оставьте охлаждаться при комнатной температуре. Храните сок в прохладном месте.

2. Томатный сок с базиликом

Ингредиенты

1 кг спелых помидоров;

1 пучок листьев свежего базилика;

сок одного лимона;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Перед тем, как готовить сок, помойте овощи и лимон. Окуните помидоры в кипяток, чтобы легче удалялись шкурки. Блендером смешайте помидоры, базилик и лимонный сок. Процедите массу, добавьте соль и перец. Перелейте в простерилизованные банки, закройте крышками и храните в холодильнике.

Подавайте с кубиками льда.

3. Томатный сок с чесноком и красным луком

Ингредиенты

1,5 кг спелых помидоров;

2-3 зубчика чеснока;

1 красный лук;

соль и черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Помойте овощи. Очищенный чеснок и лук измельчите. Окуните помидоры в кипяток, чтобы легче удалялись шкурки. Положите помидоры вместе с чесноком и луком в блендер и взбейте до однородной массы. Добавьте соль и перец. Хорошо перемешайте и перелейте в простерилизованные банки, закройте крышками и храните в холодильнике.

Подавайте прохладным, можно украсить свежей зеленью.

4. Томатный сок с огурцом и лимоном

Ингредиенты

1,5 кг спелых помидоров;

1 большой огурец;

сок одного лимона;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Помойте овощи, удалите кожуру огурца, порежьте кружочками. Сделайте надрезы на верхней части помидоров. Окуните помидоры на одну минуту в кипяток, чтобы легко удалить кожицу. Очищенные от кожуры помидоры перемешайте с огурцом, лимонным соком и взбейте блендером до однородной массы. Процедите сок, добавьте, добавьте соль и перец. Хорошо перемешайте и перелейте в простерилизованные банки, закройте крышками и храните в холодильнике.

5. Томатный сок с медом и красным перцем

Ингредиенты

1,5 кг спелых помидоров;

1/2 ч. л. острого красного перца;

2 ст. л. меда;

соль — по вкусу.

Приготовление

Помойте помидоры. Сделайте надрезы на верхней части помидоров и окуните на одну минуту в кипяток, чтобы легко удалить кожицу. Очищенные от кожуры помидоры, добавьте красный острый перец и мед и взбейте блендером до однородной массы. Процедите сок, добавьте соль. Хорошо перемешайте и перелейте в простерилизованные банки. Закройте крышками и храните в холодильнике.

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