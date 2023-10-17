Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Томатное наслаждение: 5 рецептов сока из помидоров

17 октября 2023, 11:13
Марина Мелехова редактор
Томатное наслаждение: 5 рецептов сока из помидоров
Источник: Unsplash

Домашний томатный сок для гораздо лучше, чем магазинный. Во-первых, вы сами отбираете помидоры. Во-вторых, не добавляете вредных добавок и консервантов. И наконец, сок можно добавлять в различные блюда: как соус к голубцам, основу для кетчупа или борща или подливу к пасте.

Поэтому рассказываем, как приготовить томатный сок в домашних условиях.

1. Классический рецепт томатного сока

Ингредиенты

Сейчас смотрят
  • 10 кг спелых помидоров;
  • 150 г сахара;
  • 2 ст. л. соли.

Приготовление

  1. Тщательно помойте овощи, сделайте надрезы на верхней части помидоров и окуните на одну минуту в кипяток, чтобы легко удалить кожицу.
  2. Измельчите помидоры блендером или перекрутите на мясорубке. Можно дополнительно процедить его.
  3. Подготовьте чистые банки, предварительно простерилизовав их вместе с крышками.
  4. Выложите массу в большую кастрюлю, добавьте соль и сахар, и проварите в течение 15 — 20 минут.
  5. Разлейте сок в простерилизованные банки и закройте крышками.
  6. Оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
  7. Храните сок в прохладном месте.

2. Томатный сок с базиликом

Ингредиенты

  • 1 кг спелых помидоров;
  • 1 пучок листьев свежего базилика;
  • сок одного лимона;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Перед тем, как готовить сок, помойте овощи и лимон.
  2. Окуните помидоры в кипяток, чтобы легче удалялись шкурки.
  3. Блендером смешайте помидоры, базилик и лимонный сок.
  4. Процедите массу, добавьте соль и перец.
  5. Перелейте в простерилизованные банки, закройте крышками и храните в холодильнике.
    Подавайте с кубиками льда.

3. Томатный сок с чесноком и красным луком

Ингредиенты

  • 1,5 кг спелых помидоров;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 1 красный лук;
  • соль и черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Помойте овощи. Очищенный чеснок и лук измельчите.
  2. Окуните помидоры в кипяток, чтобы легче удалялись шкурки.
  3. Положите помидоры вместе с чесноком и луком в блендер и взбейте до однородной массы.
  4. Добавьте соль и перец. Хорошо перемешайте и перелейте в простерилизованные банки, закройте крышками и храните в холодильнике.
    Подавайте прохладным, можно украсить свежей зеленью.

4. Томатный сок с огурцом и лимоном

Ингредиенты

  • 1,5 кг спелых помидоров;
  • 1 большой огурец;
  • сок одного лимона;
  • соль и перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Помойте овощи, удалите кожуру огурца, порежьте кружочками.
  2. Сделайте надрезы на верхней части помидоров.
  3. Окуните помидоры на одну минуту в кипяток, чтобы легко удалить кожицу.
  4. Очищенные от кожуры помидоры перемешайте с огурцом, лимонным соком и взбейте блендером до однородной массы.
  5. Процедите сок, добавьте, добавьте соль и перец.
  6. Хорошо перемешайте и перелейте в простерилизованные банки, закройте крышками и храните в холодильнике.

5. Томатный сок с медом и красным перцем

Ингредиенты

  • 1,5 кг спелых помидоров;
  • 1/2 ч. л. острого красного перца;
  • 2 ст. л. меда;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

  1. Помойте помидоры.
  2. Сделайте надрезы на верхней части помидоров и окуните на одну минуту в кипяток, чтобы легко удалить кожицу.
  3. Очищенные от кожуры помидоры, добавьте красный острый перец и мед и взбейте блендером до однородной массы.
  4. Процедите сок, добавьте соль. Хорошо перемешайте и перелейте в простерилизованные банки.
  5. Закройте крышками и храните в холодильнике.

Попробуйте наши рецепты и наслаждайтесь вкусом томатного сока, сделанного собственноручно.

Читайте также:
Томатное наслаждение: 5 рецептов сока из помидоровРецепт домашнего кетчупа: как приготовить томатный соус на зиму

Теги
Кулінарні рецепти Помідори Рецепт
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь