Домашний томатный сок для гораздо лучше, чем магазинный. Во-первых, вы сами отбираете помидоры. Во-вторых, не добавляете вредных добавок и консервантов. И наконец, сок можно добавлять в различные блюда: как соус к голубцам, основу для кетчупа или борща или подливу к пасте.
Поэтому рассказываем, как приготовить томатный сок в домашних условиях.
1. Классический рецепт томатного сока
Ингредиенты
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- 10 кг спелых помидоров;
- 150 г сахара;
- 2 ст. л. соли.
Приготовление
- Тщательно помойте овощи, сделайте надрезы на верхней части помидоров и окуните на одну минуту в кипяток, чтобы легко удалить кожицу.
- Измельчите помидоры блендером или перекрутите на мясорубке. Можно дополнительно процедить его.
- Подготовьте чистые банки, предварительно простерилизовав их вместе с крышками.
- Выложите массу в большую кастрюлю, добавьте соль и сахар, и проварите в течение 15 — 20 минут.
- Разлейте сок в простерилизованные банки и закройте крышками.
- Оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
- Храните сок в прохладном месте.
2. Томатный сок с базиликом
Ингредиенты
- 1 кг спелых помидоров;
- 1 пучок листьев свежего базилика;
- сок одного лимона;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
- Перед тем, как готовить сок, помойте овощи и лимон.
- Окуните помидоры в кипяток, чтобы легче удалялись шкурки.
- Блендером смешайте помидоры, базилик и лимонный сок.
- Процедите массу, добавьте соль и перец.
- Перелейте в простерилизованные банки, закройте крышками и храните в холодильнике.
Подавайте с кубиками льда.
3. Томатный сок с чесноком и красным луком
Ингредиенты
- 1,5 кг спелых помидоров;
- 2-3 зубчика чеснока;
- 1 красный лук;
- соль и черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
- Помойте овощи. Очищенный чеснок и лук измельчите.
- Окуните помидоры в кипяток, чтобы легче удалялись шкурки.
- Положите помидоры вместе с чесноком и луком в блендер и взбейте до однородной массы.
- Добавьте соль и перец. Хорошо перемешайте и перелейте в простерилизованные банки, закройте крышками и храните в холодильнике.
Подавайте прохладным, можно украсить свежей зеленью.
4. Томатный сок с огурцом и лимоном
Ингредиенты
- 1,5 кг спелых помидоров;
- 1 большой огурец;
- сок одного лимона;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление
- Помойте овощи, удалите кожуру огурца, порежьте кружочками.
- Сделайте надрезы на верхней части помидоров.
- Окуните помидоры на одну минуту в кипяток, чтобы легко удалить кожицу.
- Очищенные от кожуры помидоры перемешайте с огурцом, лимонным соком и взбейте блендером до однородной массы.
- Процедите сок, добавьте, добавьте соль и перец.
- Хорошо перемешайте и перелейте в простерилизованные банки, закройте крышками и храните в холодильнике.
5. Томатный сок с медом и красным перцем
Ингредиенты
- 1,5 кг спелых помидоров;
- 1/2 ч. л. острого красного перца;
- 2 ст. л. меда;
- соль — по вкусу.
Приготовление
- Помойте помидоры.
- Сделайте надрезы на верхней части помидоров и окуните на одну минуту в кипяток, чтобы легко удалить кожицу.
- Очищенные от кожуры помидоры, добавьте красный острый перец и мед и взбейте блендером до однородной массы.
- Процедите сок, добавьте соль. Хорошо перемешайте и перелейте в простерилизованные банки.
- Закройте крышками и храните в холодильнике.
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