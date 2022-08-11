Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Лучше за магазинную: как приготовить томатную пасту дома

11 августа 2022, 10:46
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Лучше за магазинную: как приготовить томатную пасту дома
Источник: Depositphotos

Наконец наступил сезон сочных и вкусных помидоров. Поэтому самое время начать приготовление помидорных заготовок на зиму.

Как приготовить томатную пасту в домашних условиях — читайте в нашем материале.

Рецепт томатной пасты

Ингредиенты:

Сейчас смотрят
  • помидоры — 3 кг;
  • лук — 2 шт;
  • вода — 150 мл;
  • уксус — 150 г;
  • сахар — 100 г;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте и переберите помидоры — гнилые и несвежие лучше не использовать.
  2. Разрежьте каждый помидор на половинки и положите в кастрюлю.
  3. Лук почистите, порежьте и добавьте к помидорам.
  4. В кастрюлю залейте воду и поставьте будущую пасту на огонь.
  5.  Когда масса закипит, уменьшаете огонь и тушите еще в течение 15-20 мин (помидоры должны быть мягкие).
  6. Когда паста остынет, перетрите ее через сито (кожуры от помидора выбросьте).
  7. Перетертую массу переложите в кастрюлю и снова поставьте на огонь.
  8. Постоянно помешивайте пасту, она должна хорошенько увариться.
  9. Добавьте специи — сахар, соль. Можете также добавить и другие приправы по собственному вкусу.
  10. К пасте добавьте уксус и тщательно перемешайте.
  11. Готовую томатную пасту перелейте в стерилизованные банки и закатайте крышками.
  12. Пасту стоит хранить при комнатной температуре до полного остывания. После, можно перенести банки на балкон или в холодильник.

Вкусная и полезная томатная паста готова! Добавляйте ее в борщи, голубцы, тефтели и другие блюда. Приятного аппетита!

Читайте также:
Лучше за магазинную: как приготовить томатную пасту домаРецепт аджики на зиму: как приготовить пикантную закрутку

Теги
Кулінарні рецепти Овочі Помідори Рецепт
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь