Наконец наступил сезон сочных и вкусных помидоров. Поэтому самое время начать приготовление помидорных заготовок на зиму.

Как приготовить томатную пасту в домашних условиях — читайте в нашем материале.

Рецепт томатной пасты

Ингредиенты:

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помидоры — 3 кг;

лук — 2 шт;

вода — 150 мл;

уксус — 150 г;

сахар — 100 г;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Тщательно помойте и переберите помидоры — гнилые и несвежие лучше не использовать. Разрежьте каждый помидор на половинки и положите в кастрюлю. Лук почистите, порежьте и добавьте к помидорам. В кастрюлю залейте воду и поставьте будущую пасту на огонь. Когда масса закипит, уменьшаете огонь и тушите еще в течение 15-20 мин (помидоры должны быть мягкие). Когда паста остынет, перетрите ее через сито (кожуры от помидора выбросьте). Перетертую массу переложите в кастрюлю и снова поставьте на огонь. Постоянно помешивайте пасту, она должна хорошенько увариться. Добавьте специи — сахар, соль. Можете также добавить и другие приправы по собственному вкусу. К пасте добавьте уксус и тщательно перемешайте. Готовую томатную пасту перелейте в стерилизованные банки и закатайте крышками. Пасту стоит хранить при комнатной температуре до полного остывания. После, можно перенести банки на балкон или в холодильник.

Вкусная и полезная томатная паста готова! Добавляйте ее в борщи, голубцы, тефтели и другие блюда. Приятного аппетита!