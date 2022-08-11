Наконец наступил сезон сочных и вкусных помидоров. Поэтому самое время начать приготовление помидорных заготовок на зиму.
Как приготовить томатную пасту в домашних условиях — читайте в нашем материале.
Рецепт томатной пасты
Ингредиенты:
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- помидоры — 3 кг;
- лук — 2 шт;
- вода — 150 мл;
- уксус — 150 г;
- сахар — 100 г;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Тщательно помойте и переберите помидоры — гнилые и несвежие лучше не использовать.
- Разрежьте каждый помидор на половинки и положите в кастрюлю.
- Лук почистите, порежьте и добавьте к помидорам.
- В кастрюлю залейте воду и поставьте будущую пасту на огонь.
- Когда масса закипит, уменьшаете огонь и тушите еще в течение 15-20 мин (помидоры должны быть мягкие).
- Когда паста остынет, перетрите ее через сито (кожуры от помидора выбросьте).
- Перетертую массу переложите в кастрюлю и снова поставьте на огонь.
- Постоянно помешивайте пасту, она должна хорошенько увариться.
- Добавьте специи — сахар, соль. Можете также добавить и другие приправы по собственному вкусу.
- К пасте добавьте уксус и тщательно перемешайте.
- Готовую томатную пасту перелейте в стерилизованные банки и закатайте крышками.
- Пасту стоит хранить при комнатной температуре до полного остывания. После, можно перенести банки на балкон или в холодильник.
Вкусная и полезная томатная паста готова! Добавляйте ее в борщи, голубцы, тефтели и другие блюда. Приятного аппетита!