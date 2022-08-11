Нарешті настав сезон соковитих та смачних помідорів. Тому саме час почати приготування помідорних заготовок на зиму.

Як приготувати томатну пасту в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.

Рецепт томатної пасти

Інгредієнти:

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помідори – 3 кг;

цибуля – 2 шт;

вода – 150 мл;

оцет – 150 г;

цукор – 100 г;

сіль – за смаком.

Приготування:

Ретельно помийте та переберіть помідори – гнилі та несвіжі краще не використовувати. Розріжте кожен помідор на половинки та покладіть у каструлю. Цибулю почистіть, поріжте та додайте до помідорів. У каструлю залийте воду та поставте майбутню пасту на вогонь. Коли паста закипить, зменшуєте вогонь та тушкуєте ще протягом 15-20 хв (помідори повинні бути м’які). Коли маса охолоне, перетріть її через сито (шкірки від помідора викиньте). Перетерту масу перекладіть у каструлю та знову поставте на вогонь. Постійно помішуйте пасту, вона має уваритися у п’ять разів. Додайте спеції – цукор, сіль. Можете також додати й інші приправи, за власним смаком. До пасти додайте оцет та ретельно перемішайте. Готову томатну пасту перелийте у стерилізовані банки і закатайте кришками. Пасту варто зберігати при кімнатній температурі до повного охолодження. Після, можна перенести банки на балкон чи у холодильник.

Смачна та корисна томатна паста готова! Додавайте її у борщі, голубці, тефтелі та інші страви. Смачного!