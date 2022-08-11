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Їжа

Краща за магазинну: як приготувати томатну пасту вдома

11 Серпня 2022, 10:46
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Краща за магазинну: як приготувати томатну пасту вдома
Джерело: Depositphotos

Нарешті настав сезон соковитих та смачних помідорів. Тому саме час почати приготування помідорних заготовок на зиму.

Як приготувати томатну пасту в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.

Рецепт томатної пасти

Інгредієнти:

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  • помідори  – 3 кг;
  • цибуля – 2 шт;
  • вода – 150 мл;
  • оцет – 150 г;
  • цукор – 100 г;
  • сіль – за смаком.

Приготування:

  1. Ретельно помийте та переберіть помідори – гнилі та несвіжі краще не використовувати.
  2. Розріжте кожен помідор на половинки та покладіть у каструлю.
  3. Цибулю почистіть, поріжте та додайте до помідорів.
  4. У каструлю залийте воду та поставте майбутню пасту на вогонь.
  5.  Коли паста закипить, зменшуєте вогонь та тушкуєте ще протягом 15-20 хв (помідори повинні бути м’які).
  6. Коли маса охолоне, перетріть її через сито (шкірки від помідора викиньте).
  7. Перетерту масу перекладіть у каструлю та знову поставте на вогонь.
  8. Постійно помішуйте пасту, вона має уваритися у п’ять разів.
  9. Додайте спеції – цукор, сіль. Можете також додати й інші приправи, за власним смаком.
  10. До пасти додайте оцет та ретельно перемішайте.
  11. Готову томатну пасту перелийте у стерилізовані банки і закатайте кришками.
  12. Пасту варто зберігати при кімнатній температурі до повного охолодження. Після, можна перенести банки на балкон чи у холодильник.

Смачна та корисна томатна паста готова! Додавайте її у борщі, голубці, тефтелі та інші страви. Смачного!

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