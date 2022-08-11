Нарешті настав сезон соковитих та смачних помідорів. Тому саме час почати приготування помідорних заготовок на зиму.
Як приготувати томатну пасту в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.
Рецепт томатної пасти
Інгредієнти:
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- помідори – 3 кг;
- цибуля – 2 шт;
- вода – 150 мл;
- оцет – 150 г;
- цукор – 100 г;
- сіль – за смаком.
Приготування:
- Ретельно помийте та переберіть помідори – гнилі та несвіжі краще не використовувати.
- Розріжте кожен помідор на половинки та покладіть у каструлю.
- Цибулю почистіть, поріжте та додайте до помідорів.
- У каструлю залийте воду та поставте майбутню пасту на вогонь.
- Коли паста закипить, зменшуєте вогонь та тушкуєте ще протягом 15-20 хв (помідори повинні бути м’які).
- Коли маса охолоне, перетріть її через сито (шкірки від помідора викиньте).
- Перетерту масу перекладіть у каструлю та знову поставте на вогонь.
- Постійно помішуйте пасту, вона має уваритися у п’ять разів.
- Додайте спеції – цукор, сіль. Можете також додати й інші приправи, за власним смаком.
- До пасти додайте оцет та ретельно перемішайте.
- Готову томатну пасту перелийте у стерилізовані банки і закатайте кришками.
- Пасту варто зберігати при кімнатній температурі до повного охолодження. Після, можна перенести банки на балкон чи у холодильник.
Смачна та корисна томатна паста готова! Додавайте її у борщі, голубці, тефтелі та інші страви. Смачного!
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