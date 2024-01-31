Исследование, проведенное учеными из Корнелльского университета, показало, что помидоры помогают бороться с бактериальными инфекциями, в частности с сальмонеллой.

Противомикробные агенты

Микробиолог Чонмин Сонг и ее коллеги сосредоточились на Salmonella enterica Typhi, которая вызывает брюшной тиф. Они вырастили бактерии и обработали их свежим томатным соком. Результаты оказались неожиданными: за 24 часа все бактерии были уничтожены.

Ученые просканировали геномы томатов, пытаясь найти гены, ответственные за пептиды (белки, которые способны действовать как противомикробные агенты). Таким образом было обнаружено два пептида, которые ингибировали рост Salmonella Typhi, включая штамм, устойчивый к антибиотику ципрофлоксацину, обычно его применяют для лечения брюшного тифа.

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Разрушают мембраны бактерий

Эксперименты на клеточном уровне показали, что эти пептиды разрушают мембраны бактерий, уничтожая Salmonella Typhi всего за 45 минут. Кроме того, они были эффективны и против другого штамма сальмонеллы — Salmonella Typhimurium, вызывающего пищевое отравление.

Однако ученые отмечают, что научное открытие — не повод ежедневно потреблять томатный сок литрами. Лучше придерживаться сбалансированного питания и добавлять в рацион различные фрукты и овощи.

Источник: Science Alert