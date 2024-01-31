Дослідження, проведене вченими з Корнелльського університету, показало, що помідори допомагають боротися з бактеріальними інфекціями, зокрема з сальмонелою.

Протимікробні агенти

Мікробіолог Чонмін Сонг та її колеги зосередилися на Salmonella enterica Typhi, яка викликає черевний тиф. Вони виростили бактерії та обробили їх свіжим томатним соком. Результати виявилися несподіваними: за 24 години всі бактерії було знищено.

Науковці просканували геноми томатів, намагаючись знайти гени, відповідальні за пептиди ( білки, які здатні діяти як протимікробні агенти). Таким чином було виявлено два пептиди, що інгібували зростання Salmonella Typhi, включаючи штам, стійкий до антибіотика ципрофлоксацину, зазвичай його застосовують для лікування черевного тифу.

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Руйнують мембрани бактерій

Експерименти на клітинному рівні показали, що ці пептиди руйнують мембрани бактерій, знищуючи Salmonella Typhi лише за 45 хвилин. Крім того, вони були ефективні і проти іншого штаму сальмонели – Salmonella Typhimurium, що викликає харчове отруєння.

Однак вчені зауважують, що наукове відкриття не є привідом щодня споживати томатний сік літрами. Краще дотримуватися збалансованого харчування та додавати до раціону різні фрукти та овочі.

Джерело: Science Alert