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Советы

Купаться на Крещение нужно правильно – как не навредить здоровью

17 января 2022, 12:41
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
водохреща
Источник: Depositphotos

На Крещение некоторые украинцы традиционно будут купаться в проруби. В то же время одноразовое погружение никакой пользы здоровью не несет, а может даже грозить осложнениями.

В Национальной службе здоровья Украины озвучили рекомендации касательно того, как делать это правильно и безопасно.

Что нужно знать о погружении

  • Сначала нужно проконсультироваться с врачом. Только он может сказать, может ли человек по состоянию здоровья это делать.
  • К погружению необходимо готовиться – закаляться с помощью холодного душа и воздушных ванн.
  • Купаться следует только в оборудованных местах.
  • На ноги стоит обуть нескользящую обувь.
  • Голову нужно защитить с помощью шапочки.
  • Перед купанием необходимо разминать и разогреть тело.
  • В воде также стоит двигаться.
  • После купания следует растереть тело сухим полотенцем, одеться и выпить теплый напиток.
  • Избегать алкоголя.
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В случае ухудшения самочувствия следует обратиться к врачу.

Источник: Национальная служба здоровья Украины

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Водохреща , Советы
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