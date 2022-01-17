На Крещение некоторые украинцы традиционно будут купаться в проруби. В то же время одноразовое погружение никакой пользы здоровью не несет, а может даже грозить осложнениями.
В Национальной службе здоровья Украины озвучили рекомендации касательно того, как делать это правильно и безопасно.
Что нужно знать о погружении
- Сначала нужно проконсультироваться с врачом. Только он может сказать, может ли человек по состоянию здоровья это делать.
- К погружению необходимо готовиться – закаляться с помощью холодного душа и воздушных ванн.
- Купаться следует только в оборудованных местах.
- На ноги стоит обуть нескользящую обувь.
- Голову нужно защитить с помощью шапочки.
- Перед купанием необходимо разминать и разогреть тело.
- В воде также стоит двигаться.
- После купания следует растереть тело сухим полотенцем, одеться и выпить теплый напиток.
- Избегать алкоголя.
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В случае ухудшения самочувствия следует обратиться к врачу.
Источник: Национальная служба здоровья Украины