Семейный врач в отпуске. Что делать

Иногда возникают ситуации, когда срочно нужно обратиться к семейному врачу, а он в отпуске.
В Национальной службе здоровья Украины рассказали, что делать в этом случае.
По словам органа, нужно обратиться в учреждение, где он работает. Там специалисту назначат замену на время отпуска. В то же время заключать декларацию с другим врачом на это время не нужно.
– Декларация с вашим врачом действительна в любом случае… Вы получите бесплатно весь объем услуг, предусмотренный медицинским пакетом на первичном звене, – объясняют в НСЗУ.
Но надо помнить, что е-рецепт на доступные лекарства может выписать только тот врач, с которым гражданин заключил декларацию, поэтому нужно заранее позаботиться об этом.
— Е-рецепт выдается не раньше чем за семь дней, если в предыдущем е-рецепте курс лечения был установлен на срок от 21 дня и более, за три дня, если такой срок меньше 21 дня, — уточняют в НСЗУ.
Ознакомиться с графиком работы семейного врача можно на сайте учреждения или в социальных сетях. Там должно быть сообщение об отпусках.
Если же возникла необходимость в получении неотложной медицинской помощи, следует звонить по номеру 103.
Источник: НСЗУ для пациента