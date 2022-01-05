Семейный врач в отпуске. Что делать

Иногда возникают ситуации, когда срочно нужно обратиться к семейному врачу, а он в отпуске.

В Национальной службе здоровья Украины рассказали, что делать в этом случае.

По словам органа, нужно обратиться в учреждение, где он работает. Там специалисту назначат замену на время отпуска. В то же время заключать декларацию с другим врачом на это время не нужно.

– Декларация с вашим врачом действительна в любом случае… Вы получите бесплатно весь объем услуг, предусмотренный медицинским пакетом на первичном звене, – объясняют в НСЗУ.

Но надо помнить, что е-рецепт на доступные лекарства может выписать только тот врач, с которым гражданин заключил декларацию, поэтому нужно заранее позаботиться об этом.

— Е-рецепт выдается не раньше чем за семь дней, если в предыдущем е-рецепте курс лечения был установлен на срок от 21 дня и более, за три дня, если такой срок меньше 21 дня, — уточняют в НСЗУ.

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Ознакомиться с графиком работы семейного врача можно на сайте учреждения или в социальных сетях. Там должно быть сообщение об отпусках.

Если же возникла необходимость в получении неотложной медицинской помощи, следует звонить по номеру 103.

Источник: НСЗУ для пациента