Сімейний лікар у відпустці. Що робити

Іноді виникають ситуації, коли терміново треба звернутися до сімейного лікаря, а він у відпустці.

У Національній службі здоров’я України розповіли, що робити у такому разі.

За словами органа, треба звернутися до закладу, де він працює. Там фахівцеві мають призначити заміну на час відпустки. Водночас укладати декларацію з іншим лікарем на цей час не треба.

– Декларація з вашим лікарем дійсна у будь-якому разі… Ви отримаєте безоплатно весь обсяг послуг, передбачений медичним пакетом на первинній ланці, – пояснюють в НСЗУ.

Але треба пам’ятати, що е-рецепт на доступні ліки може виписати лише той лікар, з яким громадянин уклав декларацію, тому треба заздалегідь подбати про це.

– Е-рецепт видається не раніше ніж за сім днів, якщо в попередньому е-рецепті курс лікування було встановлено на термін від 21 дня та більше, за три дні, якщо такий строк є меншим за 21 день, – уточнюють у НСЗУ.

Ознайомитися з графіком роботи сімейного лікаря можна на сайті закладу чи у соціальних мережах. Там мають бути повідомлення про відпустки.

Якщо ж виникла необхідність в отриманні невідкладної медичної допомоги, треба зателефонувати за номером 103.

Джерело: НСЗУ для пацієнта