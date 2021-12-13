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Розпилили балончик в обличчя. Що робити і перша допомога

13 Грудня 2021, 16:14
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
перцовый балончик
Джерело: Depositphotos

В Україні почастішали випадки розпилення балончиків у навчальних закладах, через що потерпали учні.

Такі засоби передбачені лише для захисту, їх у жодному разі не можна використовувати для розваг.

Фахівці Всеукраїнської спілки парамедиків розповіли, які види балончиків є та що робити у разі потрапляння їхнього вмісту до очей.

– У балончиках, що мають маркування ОС (Oleoresin Capsicum), міститься суміш ефірних олій, жирних кислот і смол із різних сортів пекучого червоного перцю (вміст має назву ірританта). Допустимий максимальний вміст активної речовини не більше 1 тис. мг, – пишуть фахівці.

Особливість застосування цього засобу полягає в ураженні та сильному подразненні слизової оболонки верхніх дихальних шляхів.

Такі балончики бувають двох видів:

  • аерозольні – випускають густу та широку хмару ірританта, застосовувати варто з близької відстані;
  • струменеві – під час натискання виходить потужний струмінь, який може вразити агресора на більшій відстані.

Під час потрапляння речовини на ділянки тіла людини виникають різні наслідки:

  • легені – виникає набряк, під час значної алергічної реакції людина може просто задихнутися;
  • очі – пряме потрапляння може призвести до опіку, сильного печіння, рясного сльозовиділення, блефароспазму;
  • ніс та рот – кашель, чхання, нежить, ускладнене дихання.
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Під час розпилення балончика у приміщенні постраждати може значна кількість людей, тому треба одразу відчинити усі вікна та залишити кімнату.

Що робити, якщо вміст балончика потрапив на обличчя та в очі:

  • треба притулитися до стіни або сісти, це вбереже від падіння та травмування;
  • протерти обличчя сухою серветкою, щоб видалити рештки речовини, дуже терти не треба;
  • промити частини тіла водою, краще теплою;
  • якщо балончик був перцевим, промивати обличчя треба молоком;
  • за необхідності полегшити больові симптоми за допомогою знеболювальних.

Алгоритм допомоги потерпілому:

  • витерти рештки речовини з обличчя, не розтирати її ще більше та дуже не терти;
  • використати воду чи молоко для промивання очей, не треба їх насильно розплющувати.
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Це лише перша допомога. Водночас важливо звернутися до лікарів, зокрема до офтальмолога, щоб уникнути проблем зі здоров’ям надалі.

Джерело: Всеукраїнська Спілка Парамедиків

Теги
медична допомога , Поради , швидка допомога
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