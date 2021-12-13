В Україні почастішали випадки розпилення балончиків у навчальних закладах, через що потерпали учні.

Такі засоби передбачені лише для захисту, їх у жодному разі не можна використовувати для розваг.

Фахівці Всеукраїнської спілки парамедиків розповіли, які види балончиків є та що робити у разі потрапляння їхнього вмісту до очей.

– У балончиках, що мають маркування ОС (Oleoresin Capsicum), міститься суміш ефірних олій, жирних кислот і смол із різних сортів пекучого червоного перцю (вміст має назву ірританта). Допустимий максимальний вміст активної речовини не більше 1 тис. мг, – пишуть фахівці.

Особливість застосування цього засобу полягає в ураженні та сильному подразненні слизової оболонки верхніх дихальних шляхів.

Такі балончики бувають двох видів:

аерозольні – випускають густу та широку хмару ірританта, застосовувати варто з близької відстані;

– випускають густу та широку хмару ірританта, застосовувати варто з близької відстані; струменеві – під час натискання виходить потужний струмінь, який може вразити агресора на більшій відстані.

Під час потрапляння речовини на ділянки тіла людини виникають різні наслідки:

легені – виникає набряк, під час значної алергічної реакції людина може просто задихнутися;

очі – пряме потрапляння може призвести до опіку, сильного печіння, рясного сльозовиділення, блефароспазму;

ніс та рот – кашель, чхання, нежить, ускладнене дихання.

Під час розпилення балончика у приміщенні постраждати може значна кількість людей, тому треба одразу відчинити усі вікна та залишити кімнату.

Що робити, якщо вміст балончика потрапив на обличчя та в очі:

треба притулитися до стіни або сісти, це вбереже від падіння та травмування;

протерти обличчя сухою серветкою, щоб видалити рештки речовини, дуже терти не треба;

промити частини тіла водою, краще теплою;

якщо балончик був перцевим, промивати обличчя треба молоком;

за необхідності полегшити больові симптоми за допомогою знеболювальних.

Алгоритм допомоги потерпілому:

витерти рештки речовини з обличчя, не розтирати її ще більше та дуже не терти;

використати воду чи молоко для промивання очей, не треба їх насильно розплющувати.

Це лише перша допомога. Водночас важливо звернутися до лікарів, зокрема до офтальмолога, щоб уникнути проблем зі здоров’ям надалі.

Джерело: Всеукраїнська Спілка Парамедиків