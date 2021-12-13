В Украине участились случаи распыления баллончиков в учебных заведениях, из-за чего страдали ученики.
Такие средства предусмотрены только для защиты, их ни в коем случае нельзя использовать для развлечений.
Специалисты Всеукраинского союза парамедиков рассказали, какие виды баллончиков есть и что делать при попадании их содержимого в глаза.
— В баллончиках, имеющих маркировку ОС (Oleoresin Capsicum), содержится смесь эфирных масел, жирных кислот и смол из разных сортов жгучего красного перца (содержимое называется ирритантом). Допустимое максимальное содержание активного вещества не более 1 тыс. мг, — пишут специалисты.
Особенность применения данного средства заключается в поражении и сильном раздражении слизистой верхних дыхательных путей.
Такие баллончики бывают двух видов:
- аэрозольные – выпускают густое и широкое облако ирританта, применять следует с близкого расстояния;
- струйные – при нажатии выпускается мощная струя, которая может поразить агрессора на большем расстоянии.
При попадании вещества на участки тела человека возникают разные последствия:
- легкие – возникает отек, во время значительной аллергической реакции человек может просто задохнуться;
- глаза – прямое попадание может привести к ожогам, сильному жжению, сильному слезоотделению, блефароспазму;
- нос и рот – кашель, чихание, насморк, затрудненное дыхание.
При распылении баллончика в помещении пострадать может множество людей, поэтому нужно сразу открыть все окна и покинуть комнату.
Что делать, если содержание баллончика попало на лицо и в глаза:
- нужно прижаться к стене или сесть, это убережет от падения и травмирования;
- протереть лицо сухой салфеткой, чтобы удалить остатки вещества, очень тереть не следует;
- промыть части тела водой, лучше теплой;
- если баллончик был перцовым, промывать лицо нужно молоком;
- при необходимости облегчить болевые симптомы с помощью обезболивающих.
Алгоритм помощи потерпевшему:
- вытереть остатки вещества с лица, не растирать его еще больше и сильно не тереть;
- использовать воду или молоко для промывания глаз, не нужно их насильно открывать.
Это только первая помощь. В то же время важно обратиться к врачам, в частности к офтальмологу, чтобы избежать проблем со здоровьем в дальнейшем.
Источник: Всеукраинский Союз Парамедиков