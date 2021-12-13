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Советы

Распылили баллончик в лицо. Что делать и первая помощь

13 декабря 2021, 16:14
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
перцовый балончик
Источник: Depositphotos

В Украине участились случаи распыления баллончиков в учебных заведениях, из-за чего страдали ученики.

Такие средства предусмотрены только для защиты, их ни в коем случае нельзя использовать для развлечений.

Специалисты Всеукраинского союза парамедиков рассказали, какие виды баллончиков есть и что делать при попадании их содержимого в глаза.

— В баллончиках, имеющих маркировку ОС (Oleoresin Capsicum), содержится смесь эфирных масел, жирных кислот и смол из разных сортов жгучего красного перца (содержимое называется ирритантом). Допустимое максимальное содержание активного вещества не более 1 тыс. мг, — пишут специалисты.

Особенность применения данного средства заключается в поражении и сильном раздражении слизистой верхних дыхательных путей.

Такие баллончики бывают двух видов:

  • аэрозольные – выпускают густое и широкое облако ирританта, применять следует с близкого расстояния;
  • струйные – при нажатии выпускается мощная струя, которая может поразить агрессора на большем расстоянии.

При попадании вещества на участки тела человека возникают разные последствия:

  • легкие – возникает отек, во время значительной аллергической реакции человек может просто задохнуться;
  • глаза – прямое попадание может привести к ожогам, сильному жжению, сильному слезоотделению, блефароспазму;
  • нос и рот – кашель, чихание, насморк, затрудненное дыхание.
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При распылении баллончика в помещении пострадать может множество людей, поэтому нужно сразу открыть все окна и покинуть комнату.

Что делать, если содержание баллончика попало на лицо и в глаза:

  • нужно прижаться к стене или сесть, это убережет от падения и травмирования;
  • протереть лицо сухой салфеткой, чтобы удалить остатки вещества, очень тереть не следует;
  • промыть части тела водой, лучше теплой;
  • если баллончик был перцовым, промывать лицо нужно молоком;
  • при необходимости облегчить болевые симптомы с помощью обезболивающих.

Алгоритм помощи потерпевшему:

  • вытереть остатки вещества с лица, не растирать его еще больше и сильно не тереть;
  • использовать воду или молоко для промывания глаз, не нужно их насильно открывать.
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Это только первая помощь. В то же время важно обратиться к врачам, в частности к офтальмологу, чтобы избежать проблем со здоровьем в дальнейшем.

Источник: Всеукраинский Союз Парамедиков

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медична допомога , Советы , швидка допомога
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