Чи зобов’язаний сімейний лікар виїжджати на виклик та консультувати пацієнта вдома

Чи має сімейний лікар виїжджати на виклик та надавати допомогу пацієнтові у нього вдома? Деякі українці переконані, що так, тому скаржаться, коли їм відмовляють.

Однак, як зазначено у Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому МОЗ, первинна медична допомога надається лікарем під час особистого прийому пацієнта у медичному закладі.

Водночас лікар може виїхати в окремих випадках до людини додому, але він не зобов’язаний це робити та може відмовити.

Обставини, що пацієнту далеко їхати до медичного закладу чи він немає коштів, не є аргументами.

Крім того, є функції надання консультації телефоном чи онлайн, громадянин може ними скористатися.

У разі невідкладних станів, коли він потребує екстреної допомоги фахівців, треба телефонувати на номер 103 до швидкої, а не своєму лікарю загальної практики.

Саме фахівці швидкої виїжджають на такі виклики та надають допомогу потерпілим.

Джерело: НСЗУ