Обязан ли семейный врач выезжать на вызов и консультировать пациента на дому

Должен ли семейный врач выезжать на вызов и оказывать помощь пациенту у него дома? Некоторые украинцы убеждены, что да, поэтому жалуются, когда им отказывают.

Однако, как указано в Порядке предоставления первичной медицинской помощи, утвержденном Минздравом, первичная медицинская помощь оказывается врачом во время личного приема пациента в медицинском учреждении.

В то же время врач может выехать в отдельных случаях к человеку домой, но он не обязан это делать и может и отказать.

Обстоятельства, что пациенту далеко ехать в медицинское учреждение или нет денег, не являются аргументами.

Кроме того, есть функции предоставления консультации по телефону или онлайн, гражданин может ими воспользоваться.

В случае неотложных состояний, когда он нуждается в экстренной помощи специалистов, нужно звонить по телефону на номер 103 в скорую, а не своему врачу общей практики.

Именно специалисты скорой выезжают на такие вызовы и оказывают помощь потерпевшим.

Источник: НСЗУ