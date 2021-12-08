“Поздравляю, у вас больше нет врача. Потому что я уволился”. Такими словами терапевт шокировал меня в прошлом году в декабре, когда я заболела Covid-19. Все, что посоветовал врач, у которого ранее наблюдалась, – держаться, пока найду себе нового. Эта новость стала для меня абсолютной неожиданностью, потому что об увольнении врача амбулатория меня не предупредила. И что хуже: я далеко не одна такая.

…В октябре киевлянка Таисия Склярова, которой нужно было направление от семейного врача на госпитализацию, совершенно случайно узнала, что та уволилась. Вот почему в поликлинике, в которой обслуживалась последние 20 лет, ей больше не рады.

— Я спросила, к какому врачу меня прикрепили. Мне ответили, что таких врачей здесь нет. Мол, раньше надо было думать. А ведь я была одной из первых, кто подписал декларацию, — рассказывает женщина.

Руководитель медучреждения, к которому она пошла выяснять ситуацию, посоветовал искать врача в другом месте. И указал на надпись на двери.

На следующей неделе Таисия уже звонила врачам, которых сама нашла на сайте Национальной службы здоровья. Но те, кто еще имели места, отвечали, что либо уволились, либо пока в декрете.

Сотрудницы регистратуры медучреждения подтверждают, что уже несколько месяцев всем, кто ищет нового врача, в один голос отвечают: пока свободных мест нет, но звоните, может, появятся…

Заместитель директора центра медпомощи Олег Косых признает, что ситуация почти катастрофическая. Только в их центре не хватает 20 семейных врачей. Семеро из них уволились только в этом году. Средний возраст работающих – 50 лет.

А когда врач уходит, декларации разрывают автоматически. Пациент теряет врача, заведение – деньги. Те, кто остались, исчерпали лимиты по декларациям. Для семейного врача — это 1800 человек. И хотя большинство из тех, кто здесь работает, имеют по 2 тыс., денег, несмотря на это, больше не зарабатывают.

Зарплаты несоизмеримы с нагрузкой, говорит врач Наталья Сергеева, которая получает 17 тыс. грн. И это — еще одна причина увольнений.

— Идут туда, где лучше. А где лучше? В платных клиниках за границей: Португалия, Словения, Польша, — рассказывает медик.

Ее и саму, признается, зовут в Португалию, где даже медсестра получает вдвое больше ее. Пока думает. Ждет, пока дочка школу закончит.

Руководство центра надеется пополнить ряды врачей несколькими интернами, которых выпустят в следующем году.

Между тем в Национальной службе здоровья катастрофы с нехваткой врачей первого звена не видят.

— Сейчас в системе зарегистрированы более 24 тыс. семейных врачей. 14 тыс. из них еще могут набирать пациентов. Врачей достаточно по количеству населения, но они неравномерно распределены по территории, и местные власти должны позаботиться и привлечь врачей там, где жители в них нуждаются, — объяснила директор департамента коммуникаций НСЗУ Лилия Гудзь.

Искать врача советуют по горячей линии, хотя и признают: в последние недели, когда люди пытаются сгенерировать Covid-сертификаты в Дії, дозвониться туда действительно непросто.

— Я не буду говорить, что вот в этой поликлинике, которая возле дома, сто процентов хватит врачей – могут быть сложности. Но если пойти немножко дальше и еще держать в голове опцию о частных заведениях, то семейного врача можно найти, — уверяет Лилия Гудзь.

Дальше — это за 8 километров. Именно там после двух недель интенсивных поисков нашла врача Таисия. Декларацию планирует подписать на днях. Сделает это онлайн и станет одной из уже миллиона украинцев, которых за счет государства будут обслуживать частные семейные врачи.