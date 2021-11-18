Начнем с того, что в большинстве случаев, перед тем, как сменить место работы или вообще уволиться, семейные врачи заранее предупреждают об этом своих декларантов, то есть тех, с кем подписали декларацию.

В этом медик предложит своего коллегу, с которым, в случае согласования, можно подписать новую декларацию. Новый семейный врач может работать в этой или в другой поликлинике.

Тем не менее, может такое случиться, что ни один из этих вариантов вам не подойдет. Что тогда делать?

Как выяснилось, есть сценарий развития событий и в этом случае. А именно:

Следует зайти на сайт helsi.me и просмотреть врачей в опции Врач принимает декларации . Или же на главной странице портала найти раздел Декларация с врачом .

. Или же на главной странице портала найти раздел . Выбрать врача, который вам понравился, и записаться к нему на прием . В назначенное время прийти с паспортом, идентификационным кодом и номером телефона, на который вы заключали первую декларацию. В процессе подписания декларации врач распечатает вам ее бумажный экземпляр. Проверьте, все ли ваши данные указаны правильно и подпишите декларацию. На приеме врач также попросит верифицировать , то есть подтвердить, засвидетельствовать ваш профиль.

. В назначенное время прийти с паспортом, идентификационным кодом и номером телефона, на который вы заключали первую декларацию. В процессе подписания декларации врач распечатает вам ее бумажный экземпляр. Проверьте, все ли ваши данные указаны и подпишите декларацию. На приеме врач также попросит , то есть подтвердить, засвидетельствовать ваш профиль. Снова зайдите в приложение helsi.me и в разделе Мой врач убедитесь, что все оформлено правильно.

Как видите, ничего сложного в смене семейного врача нет. Просто, по возможности, старайтесь не затягивать процесс переоформления. И будьте здоровы!

Источник: helsi.me