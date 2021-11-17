И без того не очень многочисленные ряды украинских врачей могут поредеть еще больше, если некоторые представители этой профессии будут и дальше отговаривать своих пациентов от вакцинации против коронавирусной инфекции.

Об этом заявил в интервью одному из украинских интернет-изданий главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, серьезные последствия ждут и тех медиков, которые проявляют недостаточную активность в работе с пациентами, пока еще не охваченных массовой иммунизацией от Covid-19.

— Это означает, что медики не звонят своим декларантам, не информируют о вакцинах, не приглашают людей делать прививки, – пояснил он.

Игорь Кузин четко обозначил: низкие темпы вакцинации в Украине во многом объясняются откровенными выступлениями отдельных медиков против прививок от смертельно опасной инфекции.

Он заявил, что медиков с такими настроениями скорее всего ждет прекращение контракта с НСЗУ по причине невыполнения распоряжения Минздрава №504 о порядке оказания первичной медицинской помощи.

С врачами, которые демонстрируют низкие или вообще нулевые показатели вакцинации своих декларантов, для начала будет проведена просветительская работа. Если это не поможет, далее последуют более жесткие административные меры.