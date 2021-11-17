І без того не дуже численні ряди українських лікарів можуть порідшати ще більше, якщо деякі представники цієї професії будуть і далі відмовляти своїх пацієнтів від вакцинації проти коронавірусної інфекції.

Про це заявив в інтерв’ю одному з українських інтернет-видань головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, серйозні наслідки чекають і на тих медиків, які проявляють недостатню активність в роботі з пацієнтами, поки ще не охоплених масовою імунізацією від Covid-19.

– Це означає, що медики не телефонують своїм декларантам, не інформують про вакцини, не запрошують людей робити щеплення – – пояснив він.

Ігор Кузін чітко позначив: низькі темпи вакцинації в Україні багато в чому пояснюються відвертими виступами окремих медиків проти щеплень від смертельно небезпечної інфекції.

Він заявив, що медиків з такими настроями швидше за все чекає припинення контракту з НСЗУ через невиконання розпорядження МОЗ №504 Про порядок надання первинної медичної допомоги.

З лікарями, які демонструють низькі або взагалі нульові показники вакцинації своїх декларантів, для початку буде проведена просвітницька робота. Якщо це не допоможе, далі підуть більш жорсткі адміністративні заходи.