В Україні не готові вакцинуватися від коронавірусу 36% українців. Найбільше неохочих робити щеплення серед молодих людей.

Про це свідчать дані дослідження Соціологічної групи Рейтинг, яке провели 10-13 листопада.

За даними опитування, 46% людей розповіли, що вже вакцинувалися, а 16% зазначили, що готові вакцинуватися, 36% – не готові.

Водночас 55% населення підтримують обов’язкову вакцинацію від Covid-19 представників певних сфер (вчителі, медики, державні службовці), а 35% – проти цього.

Заборону на відвідування громадських закладів без Covid-сертифіката чи тесту підтримують майже 40%, проти – 53%. Заборону користуватися громадським транспортом підтримують майже 30%, не підтримують – 65%.

71% опитаних вважають порушенням прав запровадження обмежень стосовно невакцинованих людей, 26% – протилежної думки. Більше останніх у Києві, серед найстаріших опитаних та тих, хто вже вакцинувався.

Більшість людей (40%) вважають, що у збільшенні кількості хворих на коронавірус ніхто не винен. А кожен п’ятий (21%) обвинувачує у погіршенні епідеміологічної ситуації людей, які відмовилися вакцинуватися, 15% обвинувачують Міністерство охорони здоров’я.

Соцопитування проводилося методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед населення України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2 500 респондентів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2%.