В Украине не готовы вакцинироваться от коронавируса 36% украинцев. Больше нежелающих делать прививки среди молодых людей.

Об этом свидетельствуют данные исследования Социологической группы Рейтинг, которое провели 10-13 ноября.

По данным опроса, 46% человек рассказали, что уже вакцинировались, а 16% отметили, что готовы вакцинироваться, 36% — не готовы.

В то же время 55% населения поддерживают обязательную вакцинацию от Covid-19 представителей определенных сфер (учителя, медики, государственные служащие), а 35% — против этого.

Запрет на посещение общественных заведений без Covid-сертификата или теста поддерживают почти 40%, против — 53%. Запрет пользоваться общественным транспортом поддерживают почти 30%, не поддерживают — 65%.

71% опрошенных считают нарушением прав введение ограничений в отношении невакцинированных людей, 26% — противоположного мнения. Больше последних в Киеве, среди самых старых опрошенных и тех, кто уже вакцинировался.

Большинство людей (40%) считают, что в увеличении количества больных коронавирусом никто не виноват. А каждый пятый (21%) обвиняет в ухудшении эпидемиологической ситуации людей, которые отказались вакцинироваться, 15% обвиняют Министерство здравоохранения.

Соцопрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 500 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.