Почнемо з того, що у більшості випадків, перед тим, як змінити місце роботи або взагалі звільнитися, сімейні лікарі заздалегідь попереджають про цей своїх декларантів, тобто тих, з ким підписали декларацію.

В такому випадку медик запропонує свого колегу, з яким, в разі погодження, можна підписати нову декларацію. Новий сімейний лікар може працювати в цій або в іншій поліклініці.

Проте, може таке статися, що жоден з цих варіантів вам не підійде. Що тоді робити?

Як з’ясувалося, є сценарій розвитку подій і в цьому випадку. А саме:

Слід зайти на сайт helsi.me і переглянути лікарів в опції Лікар приймає декларації. Або ж на головній сторінці порталу знайти розділ Декларація з лікарем.

декларації. Або ж на головній сторінці порталу знайти розділ Обрати лікаря, який вам сподобався, і записатися до нього на прийом . У визначений час прийти із паспортом, ідентифікаційним кодом та номером телефону, на який ви укладали першу декларацію.У процесі підписання декларації лікар роздрукує вам її паперовий примірник. Перевірте, чи всі ваші дані вказані правильно та підпишіть декларацію.На прийомі лікар також попросить верифікувати, тобто підтвердити, засвідчити ваш профіл ь.

. У визначений час прийти із паспортом, ідентифікаційним кодом та номером телефону, на який ви укладали першу декларацію.У процесі підписання декларації лікар роздрукує вам її примірник. Перевірте, чи всі ваші дані вказані правильно та підпишіть декларацію.На прийомі лікар також попросить верифікувати, тобто підтвердити, засвідчити ваш ь. Знову зайдіть в додаток helsi.me і в розділі Мій лікар переконайтеся, що все оформлено правильно.

Як бачите, нічого складного в зміні сімейного лікаря немає. Просто, по можливості, намагайтеся не затягувати процес переоформлення. І будьте здорові!

Источник: helsi.me