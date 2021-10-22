Нещодавно в Рівненській області було виявлено спалах небезпечної інфекційної хвороби – поліомієліту.

Захворів хлопчик, родина якого через релігійні переконання відмовилася від вакцинації згідно з календарем щеплень. Дитина захворіла і залишилася інвалідом на все життя.

У зв’язку з надзвичайною подією було вирішено провести додаткову вакцинацію дітей до п’яти років.

За 10 днів з моменту оголошення НС щеплено інактивованою поліомієлітною вакциною трохи більше ніж половину дітей, незважаючи на те, що всі умови для значно більшого охоплення були створені.

На зустрічі з мешканцями села Велика Омеляна, де живе родина хворого хлопчика, з приводу надзвичайної події у селі через спалах поліомієліту головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафонов намагався донести до них просту тезу: ставлення до вакцинації населення – одна з ознак рівня цивілізованості суспільства.

– Натомість чув досить фантастичні причини пробуксовування вакцинальної кампанії, наприклад: медики своїми подвірними обходами відлякали батьків від вакцинації, – пише Роман Сафонов на своїй сторінці у Facebook.

Але ж перед тим, як медичний персонал завітав до осель мешканців великоомелянської тергромади, батьків сповіщали про заходи телефоном. Але на це мало хто зреагував.

Тому як людина, що несе відповідальність за заходи з ліквідації надзвичайних ситуацій, Роман Сафонов наполіг на виділенні додаткових сил і засобів, насамперед кадрів, з обласного центру, щоб здійснювати подвірний обхід.

Для такого рішення була ціла низка причин, на які треба було зважати:

а) маємо період Covid-пандемії та різкого підйому захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції – скупчення людей на ФАПах вкрай небажане;

б) багато дітей (кожна четверта) має ознаки ГРВІ, і їх доцільно було оглядати на місці, в теплі;

в) багатодітні мами не могли залишити інших дітей самих;

г) брифінги головного санлікаря області та виступи його колег на ТБ мало хто з місцевих дивиться.

І що ж побачили медики, коли приїхали на Рівненщину вакцинувати діточок безпечним препаратом, створеним на початку 50-х років минулого століття, що успішно застосовується в усьому світі?!

Вони побачили справжнє середньовіччя! Перед лікарями закривали ворота, спускали на них собак. Люди з дітьми тікали городами! Тільки щоб не рятувати своїх малих дітей.

Як написав Роман Сафонов – цивілізація в усій красі!

Те, що робота медиків населенням не цінується – давно не дивує, але не потрібно говорити про відсутність діалогу чи роз’яснювальної роботи, коли керівництво громади організовує зустріч в оптимальний для жителів села час, яка ігнорується.

В лікувальний заклад ніхто не приходить, на зустріч у сільраду – також, додому не пускають. Чому? Бо зламати власну картину світу – ось що реально страшно.

Навіть в інтернеті ліньки знайти інформацію про одну з найбільш безпечних вакцин, що використовуються від страшної хвороби, краще постити котиків у мережі, ніж перейматися ризиками для власної дитини.

В Україні офіційно підтверджено випадок поліомієліту в півторарічної дитини з Рівненської області. Її госпіталізували з парезом нижніх кінцівок. Лікарі повідомили, що батьки дитини свідомо відмовилися від щеплень, які передбачені медичними стандартами, через релігійні переконання.

Джерело: Роман Сафонов