Недавно в Ровенской области была выявлена вспышка опасной инфекционной болезни — полиомиелита.

Заболел мальчик, семья которого по религиозным убеждениям отказалась от вакцинации согласно календарю прививок. Ребенок заболел и остался инвалидом на всю жизнь.

В связи с чрезвычайным происшествием было решено провести дополнительную вакцинацию детей до пяти лет.

За 10 дней с момента объявления ЧС привито инактивированной полиомиелитной вакциной чуть более половины детей, при том, что все условия для значительно большего охвата были созданы.

На встрече с жителями села Великая Омеляна, где живет семья больного мальчика, по поводу чрезвычайного происшествия в селе — вспышки полиомиелита — главный санитарный врач Ровенской области Роман Сафонов пытался донести до них простой тезис: отношение к вакцинации населения – один из признаков уровня цивилизованности общества.

— Я услышал довольно фантастические причины пробуксовывания вакцинальной кампании, например: медики своими подворными обходами отпугнули родителей от вакцинации, — пишет Роман Сафонов на своей странице в Facebook.

А ведь перед тем, как медицинский персонал посетил дома жителей великоомелянской теробщины, родителей оповещали о мероприятиях по телефону. Но на это мало кто отреагировал.

Поэтому, как человек, несущий ответственность за мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, Роман Сафонов настоял на выделении дополнительных сил и средств, прежде всего кадров, из областного центра, чтобы совершать подворный обход.

Для такого решения был целый ряд причин, с которыми нужно было считаться:

а) продолжается период Covid-пандемии и резкого подъема заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. Поэтому скопление людей в ФАПах крайне нежелательно;

б) много детей (каждый четвертый) имеет признаки ОРВИ, и их целесообразно было осматривать на месте, в тепле;

в) многодетные мамы не могли оставить других детей одних;

г) брифинги главного санврача области и выступления его коллег на ТВ мало кто из местных смотрит.

И что же увидели медики, когда приехали на Ровенщину вакцинировать детей безопасным препаратом, созданным в начале 50-х годов прошлого века, который успешно применяется во всем мире?!

Они увидели настоящее средневековье! Перед врачами закрывали ворота, спускали на них собак. Люди убегали огородами! Только чтобы не спасать своих маленьких детей.

Как написал Роман Сафонов — цивилизация во всей красе!

То, что работа медиков населением не ценится — давно не удивляет, но не нужно говорить об отсутствии диалога или разъяснительной работы, когда руководство общины организует встречу в оптимальное для жителей села время, которая игнорируется.

В лечебное учреждение никто не приходит, на встречу в сельсовет — также, домой не пускают. Почему? Потому что сломать собственную картину мира — вот что реально страшно.

Даже в интернете лень найти информацию об одной из самых безопасных вакцин, используемых от страшной болезни, лучше постить котиков в сети, чем переживать о рисках для собственного ребенка.

В Украине официально подтвержден случай полиомиелита у полуторагодовалого ребенка из Ровенской области. Его госпитализировали с парезом нижних конечностей. Врачи сообщили, что родители ребенка сознательно отказались от прививок, которые предусмотрены медицинскими стандартами, из-за религиозных убеждений.

Источник: Роман Сафонов