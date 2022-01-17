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Поради

Купатися на Водохрещу треба правильно – як не нашкодити здоров’ю

17 Січня 2022, 12:41
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
водохреща
Джерело: Depositphotos

На Водохрещу деякі українці традиційно купатимуться в ополонці. Водночас одноразове занурення жодної користі здоров’ю не несе, а може навіть загрожувати ускладненнями.

У Національній службі здоров’я України озвучили рекомендації щодо того, як робити це правильно та безпечно.

Що треба знати про занурення

  • Спочатку треба проконсультуватися з лікарем. Лише він може сказати, чи може людина за станом здоров’я це робити.
  • До занурення необхідно готуватися – загартовуватися за допомогою холодного душу та повітряних ванн.
  • Купатися потрібно лише в обладнаних місцях.
  • На ноги треба взути неслизьке взуття.
  • Голову варто захистити за допомогою шапочки.
  • Перед купанням треба зробити розминку та розігріти тіло.
  • У воді варто також рухатися.
  • Після купання необхідно розтерти тіло сухим рушником, вдягнутися та випити теплий напій.
  • Уникати алкоголю.
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У разі погіршення самопочуття треба звернутися до лікаря.

Джерело: Національна служба здоров’я України

Теги
Водохреща , Поради
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