На Водохрещу деякі українці традиційно купатимуться в ополонці. Водночас одноразове занурення жодної користі здоров’ю не несе, а може навіть загрожувати ускладненнями.
У Національній службі здоров’я України озвучили рекомендації щодо того, як робити це правильно та безпечно.
Що треба знати про занурення
- Спочатку треба проконсультуватися з лікарем. Лише він може сказати, чи може людина за станом здоров’я це робити.
- До занурення необхідно готуватися – загартовуватися за допомогою холодного душу та повітряних ванн.
- Купатися потрібно лише в обладнаних місцях.
- На ноги треба взути неслизьке взуття.
- Голову варто захистити за допомогою шапочки.
- Перед купанням треба зробити розминку та розігріти тіло.
- У воді варто також рухатися.
- Після купання необхідно розтерти тіло сухим рушником, вдягнутися та випити теплий напій.
- Уникати алкоголю.
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У разі погіршення самопочуття треба звернутися до лікаря.
Джерело: Національна служба здоров’я України