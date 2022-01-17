На Водохрещу деякі українці традиційно купатимуться в ополонці. Водночас одноразове занурення жодної користі здоров’ю не несе, а може навіть загрожувати ускладненнями.

У Національній службі здоров’я України озвучили рекомендації щодо того, як робити це правильно та безпечно.

Що треба знати про занурення

Спочатку треба проконсультуватися з лікарем. Лише він може сказати, чи може людина за станом здоров’я це робити.

До занурення необхідно готуватися – загартовуватися за допомогою холодного душу та повітряних ванн.

Купатися потрібно лише в обладнаних місцях.

На ноги треба взути неслизьке взуття.

Голову варто захистити за допомогою шапочки.

Перед купанням треба зробити розминку та розігріти тіло.

У воді варто також рухатися.

Після купання необхідно розтерти тіло сухим рушником, вдягнутися та випити теплий напій.

Уникати алкоголю.

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У разі погіршення самопочуття треба звернутися до лікаря.

Джерело: Національна служба здоров’я України