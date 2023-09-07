Ученые Гарвардской медицинской школы рассказали о маленьких, но очень важных для здоровья хитростях, как ограничить количество сахара и при этом не страдать от недостатка сладкого.

Сахар сейчас особенно под прицелом — и это вполне объяснимо. Ведь ожирение, сердечно-сосудистые болезни и диабет второго типа стали едва ли не основными проблемами систем здравоохранения в Европе. И развитие таких состояний часто связывают именно с чрезмерным сахаром в рационе.

Однако, по словам медиков, не стоит бояться сахара и верить поговорке, что сахар — это якобы “белая смерть”. Все не так просто.

Лайфхаки, как потреблять меньше сладкого:

отдавайте предпочтение йогурту без сахара, для вкуса можно добавить в него корицу, фрукты, яблочное пюре и т. д.;

утоляйте жажду напитками, которые не содержат добавленных сахаров: водой, кофе, чаем. Для вкуса можно добавить лимонный сок, огурец, специи, кусочек апельсина;

если очень хочется чего-то сладенького, попробуйте удовлетворить это желание с помощью сухофруктов, свежих фруктов, квадратика темного шоколада;

если хотите что-то испечь, ограничьте количество сахара в выпечке до ⅓-¼ стакана или уменьшите количество сахара, добавив яблочное или банановое пюре и тому подобное. Например, вместо 1 стакана сахара, добавь полстакана сахара и полстакана фруктового пюре;

если ваш очень любимый десерт содержит много сахара, попробуйте уменьшить порцию и смаковать каждый его кусочек.

Источник: Береги себя