Науковці Гарвардської медичної школи розповіли про маленькі, але дуже важливі для здоров’я хитрощі, як обмежити кількість цукру і при цьому не страждати від нестачі солодкого.

Цукор зараз особливо під прицілом – і це цілком зрозуміло. Адже ожиріння, серцево-судинні хвороби та діабет другого типу стали чи не основними проблемами систем охорони здоров’я в Європі. І розвиток таких станів часто пов’язують саме з надмірним цукром у раціоні.

Однак, за словами медиків, не варто боятися цукру і вірити приказці, що цукор – це нібито “біла смерть”. Усе не так просто.

Лайфгаки, як споживати менше солодкого:

віддавайте перевагу йогурту без цукру, для смаку можна додати в нього корицю, фрукти, яблучне пюре тощо;

втамовуйте спрагу напоями, які не містять доданих цукрів: водою, кавою, чаєм. Для смаку можна додати лимонний сік, огірок, спеції, шматочок апельсина;

якщо дуже хочеться чогось солоденького, спробуйте задовольнити це бажання за допомогою сухофруктів, свіжих фруктів, квадратика темного шоколаду;

якщо хочете щось спекти, обмежте кількість цукру у випічці до ⅓-¼ склянки або зменшіть кількість цукру, додавши яблучне чи бананове пюре тощо. Наприклад, замість 1 склянки цукру, додай півсклянки цукру та півсклянки фруктового пюре;

якщо ваш дуже улюблений десерт містить багато цукру, спробуйте зменшити порцію і смакувати кожен його шматочок.

Джерело: Бережи себе