Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла про основні причини постійного потягу до солодкого і як позбутися цієї залежності.

– У більшості випадків, за винятком гормонального дисбалансу, проблему нездорової залежності від солодкого людина здатна вирішити самостійно, доклавши до цього мінімум зусиль, – каже медик.

Насамперед, за словами Людмили Сердюк, слід розібратися зі своїм щоденним раціоном. Може з’ясуватися, що він доволі скудний, недостатньо поживний, не здатний підтримувати необхідний рівень енергії. Звідси – прагнення організму поповнити запаси за рахунок не дуже корисних смаколиків.

Безумовно, у потязі до солодкого певну роль відіграє стрес. Тут, за словами медика, також багато залежить від нас самих. У тому сенсі, що сьогодні можна знайти величезну кількість рекомендацій професійних психологів по боротьбі зі стресом, зокрема й з екстреного зняття цього стану.

– Завдання номер один у цьому плані – знайти підходящі саме вам лайфхаки, які допоможуть перемикатися з думок про чергове тістечко або цукерки, – каже Людмила Сердюк.

Приблизно те ж саме можна сказати і про ще одну причину залежності від солодкого – елементарну нудьгу, коли рука тягнеться до шоколадки просто тому, що нема чого робити.

Тут терапевт рекомендує відволікти себе від думок про солодке якимись звичайними, рутинними справами: прийняти душ, протерти пил у кімнаті, зайнятися доглядом за нігтями тощо.

Важливо розуміти, що якщо ви візьмете нездорову тягу до солодкого під свій контроль, вона поступово відійде на другий план і з часом перестане бути актуальною.