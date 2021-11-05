Если человек получил прививку от коронавирусной инфекции и после этого у него возникли проблемы со здоровьем в тяжелой или даже в средней степени, правительство Латвии гарантировало ему компенсацию всех расходов на лечение.

Такое решения принял законодательный орган страны – латвийский сейм.

Любопытно, что в первом варианте законопроекта шла речь только о тяжелых случаях, когда вследствие вакцинации от коронавирусной инфекции возникли осложнения, которые нанесли пожизненный ущерб здоровью. Но позже в документ решили добавить и умеренный вред.

— Несправедливо обязывать людей прививаться от коронавируса, оставляя их при этом на произвол судьбы в случае серьезных побочных эффектов, — говорится в сообщении.

Законодатели также отмечают, что компенсация расходов на лечение будет выплачена даже, если принятый закон коснется одного человека на миллион.

Кстати, несколькими днями ранее Сейм Латвии принял поправку к закону о контроле за распространением коронавируса. Документ дает работодателям право увольнять сотрудников, не имеющих Covid-сертификатов.

Источник: Err