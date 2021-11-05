Якщо людина отримала щеплення від коронавірусної інфекції і після цього у неї виникли проблеми зі здоров’ям у важкому або навіть в середньому ступені, уряд Латвії гарантував їй компенсацію всіх витрат на лікування.

Таке рішення ухвалив законодавчий орган країни – Латвійський сейм.

Цікаво, що в першому варіанті законопроекту йшлося лише про тяжкі випадки, коли внаслідок вакцинації від коронавірусної інфекції виникли ускладнення, які завдали довічної шкоди здоров’ю. Але пізніше в документ вирішили додати і помірну шкоду.

– Несправедливо зобов’язувати людей робити щеплення від коронавірусу, залишаючи їх при цьому напризволяще в разі серйозних побічних ефектів, – йдеться в повідомленні.

Законодавці також зазначають, що компенсація витрат на лікування буде виплачена навіть, якщо прийнятий закон торкнеться однієї людини на мільйон.

До речі, кількома днями раніше сейм Латвії ухвалив поправку до закону про контроль за поширенням коронавірусу. Документ дає роботодавцям право звільняти співробітників, які не мають Covid-сертифікатів.

Джерело: Err