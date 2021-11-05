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Вакцинація

Латвія має намір компенсувати лікування ускладнень після вакцинації

5 Листопада 2021, 10:54 Вікторія Яснопольська
латвия
Джерело: Depositphotos

Якщо людина отримала щеплення від коронавірусної інфекції і після цього у неї виникли проблеми зі здоров’ям у важкому або навіть в середньому ступені, уряд Латвії гарантував їй компенсацію всіх витрат на лікування.

Таке рішення ухвалив законодавчий орган країни – Латвійський сейм.

Цікаво, що в першому варіанті законопроекту йшлося лише про тяжкі випадки, коли внаслідок вакцинації від коронавірусної інфекції виникли ускладнення, які завдали довічної шкоди здоров’ю. Але пізніше в документ вирішили додати і помірну шкоду.

– Несправедливо зобов’язувати людей робити щеплення від коронавірусу, залишаючи їх при цьому напризволяще в разі серйозних побічних ефектів, – йдеться в повідомленні.

Законодавці також зазначають, що компенсація витрат на лікування буде виплачена навіть, якщо прийнятий закон торкнеться однієї людини на мільйон.

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До речі, кількома днями раніше сейм Латвії ухвалив поправку до закону про контроль за поширенням коронавірусу. Документ дає роботодавцям право звільняти співробітників, які не мають Covid-сертифікатів.

Джерело: Err

Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Латвія
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