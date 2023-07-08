Эти продукты обязательно должны быть в рационе курильщиков и тех, кто решил покончить с пагубной привычкой.

После отказа от курения медики рекомендуют некоторое время придерживаться “диеты” с большим количеством продуктов, которые способствуют выведению токсинов из организма и избавляют от остатков никотина.

Особенно это важно для тех, кто курил длительное время.

— Прежде всего, позаботьтесь о том, чтобы в вашем рационе было как можно больше продуктов с клетчаткой. Она ускоряет очищение организма от токсинов, — говорит доктор Джухи Парашар.

По ее словам, важно, чтобы основой рациона была свежая (не замороженная) растительная пища, а также легкие белки.

Прежде всего, листовая зелень. Она содержит ценные антиоксиданты, которые помогут в восстановлении клеток организма. Добавляйте листовой салат, петрушку, рукколу, укроп, базилик и прочее ко всем блюдам. Это пойдет на пользу.

Обязательно добавьте в рацион морковь — она богата провитамином А, а также витаминами В, С и К, которые выводят из организма токсины, ослабляют влияние стресса и в целом улучшают самочувствие. Никотин также повреждает кожу, а морковный сок богат витаминами, которые полезны для кожи.

Цитрусовые, в частности, апельсины, также необходимы в рационе курильщиков. Потому что в их организме под действием никотина разрушается витамин С, а апельсины, богатые этим витамином, его пополнят. Витамин С способствует интенсивному обмену веществ, а также улучшает кровообращение. Употребление в пищу апельсинов поможет более быстрому выведению никотина и снизит стресс.

В результате кровь и ткани легких быстрее очищаются от вредных компонентов.

Источник: Lybrate