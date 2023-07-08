Ці продукти обов’язково мають бути в раціоні курців, а також тих, хто вирішив покінчити зі згубною звичкою.

Після відмови від куріння медики рекомендують деякий час дотримуватися “дієти” з великою кількістю продуктів, які сприяють виведенню токсинів з організму і позбавляють від залишків нікотину.

Особливо це важливо для тих, хто курив тривалий час.

– Перш за все, подбайте про те, щоб у вашому раціоні було якомога більше продуктів з клітковиною. Вона прискорює очищення організму від токсинів, – каже докторка Джухи Парашар.

За її словами, важливо, щоб основою раціону була свіжа (не заморожена) рослинна їжа, а також легкі білки.

Перш за все, листова зелень. Вона містить цінні антиоксиданти, які допоможуть у відновленні клітин організму. Додавайте листовий салат, петрушку, руколу, кріп, базилік та інше до всіх страв. Це піде на користь.

Обов’язково додайте до раціону моркву – вона багата на провітамін А, а також на вітаміни В, С і К, які виводять з організму токсини, послаблюють вплив стресу й загалом покращують самопочуття. Нікотин також пошкоджує шкіру, а морквяний сік багатий на вітаміни, які корисні для шкіри.

Цитрусові, зокрема, апельсини, також необхідні в раціоні курців. Бо в їхньому організмі під дією нікотину руйнується вітамін С, отож апельсини, багаті на цей вітамін, його поповнять. Вітамін С сприяє інтенсивному обміну речовин, а також покращує кровообіг. Вживання в їжу апельсинів допоможе швидшому виведенню нікотину і знизить стрес.

У результаті кров і тканини легенів швидше очищаються від шкідливих компонентів.

Джерело: Lybrate