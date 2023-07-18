Профильные врачи-отоларингологи в комментарии популярному британскому онлайн-изданию привели ряд аргументов, почему они не рекомендуют выщипывать волоски в носу или удалять их воском.

По словам медиков, эта привычка может привести к инфекциям и болезненным осложнениям.

— Нос — это деликатная область с многочисленными кровеносными сосудами и слизистыми оболочками, — объяснил американский отоларинголог Дон Бизли.

Медики отмечают, что волосы в ноздрях существуют не просто так.

По словам дерматолога Майкла Джейкобса, основная роль волос в носу заключается в улавливании пыли, пыльцы и других частиц, чтобы воздух, которым мы дышим, частично фильтровался.

Поэтому полное удаление волос в ноздрях, по сути, означает, что мы избавляемся от этой жизненно важной системы фильтрации. Это может сделать нас уязвимыми для таких инфекций, как назальный вестибулит (инфекция внутри носа) и назальный абсцесс.

По словам отоларинголога Николь Ааронсон, хотя эпиляция не обязательно ослабляет иммунную систему, она нарушает кожный барьер. В итоге бактерии проникают в более глубокие ткани, тем самым создавая возможность для инфекции.

Восковая эпиляция может привести к побочным эффектам, которые еще более вероятны, если ее проводит неподготовленный человек. Так, слишком горячий воск может обжечь слизистую оболочку носа и увеличить тем самым риск заражения.

Также после воскового удаления могут возникнуть проблемы и с вросшими волосами: когда новые волоски регенерирующиеся из фолликула не могут пробиться сквозь кожу.

Ааронсон также предостерегла и от выщипывания волосков в носу, поскольку это часто приводит к назальным абсцессам.

В качестве альтернативы воску и щипцам медики предлагают подстригать волоски в носу чистыми ножницами для бровей или удалять их электрическим триммером. Эти методы считаются более безопасными.

Источник: Express