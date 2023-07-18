Профільні лікарі-отоларингологи в коментарі популярному британському онлайн-виданню навели низку аргументів, чому вони не рекомендують вищипувати волосинки в носі або видаляти їх воском.

За словами медиків, ця звичка може призвести до інфекцій і болісних ускладнень.

– Ніс – це делікатна ділянка з численними кровоносними судинами та слизовими оболонками, – пояснив американський отоларинголог Дон Бізлі.

Медики зазначають, що волосся в ніздрях існує не просто так.

За словами дерматолога Майкла Джейкобса, основна роль волосся в носі полягає в уловлюванні пилу, пилку та інших частинок, щоб повітря, яким ми дихаємо, частково фільтрувалося.

Тому повне видалення волосся в ніздрях, по суті, означає, що ми позбавляємося цієї життєво важливої системи фільтрації. Це може зробити нас уразливими для таких інфекцій, як назальний вестибуліт (інфекція всередині носа) і назальний абсцес.

За словами отоларинголога Ніколь Ааронсон, хоча епіляція не обов’язково послаблює імунну систему, вона порушує шкірний бар’єр. У підсумку бактерії проникають у глибші тканини, тим самим створюючи можливість для інфекції.

Воскова епіляція може призвести до побічних ефектів, які ще більш імовірні, якщо її проводить непідготовлена людина. Так, занадто гарячий віск може обпалити слизову оболонку носа і збільшити тим самим ризик зараження.

Також після воскового видалення можуть виникнути проблеми і з врослим волоссям: коли нові волоски, що регенеруються з фолікула, не можуть пробитися крізь шкіру.

Ааронсон також застерегла і від вищипування волосків у носі, оскільки це часто призводить до назальних абсцесів.

Як альтернативу воску і щипцям медики пропонують підстригати волоски в носі чистими ножицями для брів або видаляти їх електричним тримерами. Ці методи вважаються безпечнішими.

Джерело: Express