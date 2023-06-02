Усі хочуть мати красиве та доглянуте волосся. Проте професійний догляд коштує чимало, тому все частіше жінки купують бюджетні аптечні засоби, які начебто покращують стан шкіри голови та волосся.

Таке самолікування не лише неефективне, а й може бути небезпечним, особливо якщо використовувати аптечні засоби без рекомендацій лікаря-трихолога.

Чим можуть бути небезпечні аптечні засоби для волосся – Фактам ICTV розповіла естетичний трихолог-реабілітолог, член Спілки трихологів України та Української асоціації реабілітаційної трихології Тетяна Одарюк.

– Хочу відразу зазначити, що будь-які препарати, які купуються в аптеці, можуть бути небезпечними, якщо людина прописала їх собі сама, – каже естетичний трихолог-реабілітолог.

За словами Одарюк, найпопулярніші препарати для волосся, які люди купують в аптеках:

нікотинова кислота;

касторова олія;

репʼяхова олія;

алое вера в ампулах.

Нікотинова кислота для волосся: плюси й мінуси

Нікотинова кислота забезпечує розширення периферичних судин, посилює кровотік, доставляє кисень та позитивні речовини у волосяний фолікул.

– Застосування нікотинової кислоти зменшує випадіння волосся та стимулює зростання нового. Крім того, кислота сприяє пігментації волосся та зменшує ризики передчасної появи сивини, – каже Одарюк.

Але варто розуміти, що нікотинова кислота показана не всім, і не завжди потрібно її застосовувати.

За словами трихолога, якщо в людини починається реактивне випадіння волосся, що зазвичай повʼязане з внутрішніми станами (вегето-судинна дистонія, хвороби щитоподібної залози, проблеми зі шлунково-кишечним трактом, гінекологічні проблеми, підвищений рівень тестостерону, низький рівень вітаміну D чи феритину тощо), то потрібно боротися не з наслідками хвороби (випадіння волосся), а із самою проблемою.

– У такому випадку людина має пройти обстеження та виявити причину випадіння, а не бігти в аптеку, купувати кислоту та стимулювати зростання волосся, – додає трихолог-реабілітолог.

При реактивному випадінні не можна застосовувати нікотинову кислоту, тому що вона розширює судини, а це може спровокувати ще більше випадіння. Спершу потрібно дочекатися, коли етап випадіння завершиться, і лише тоді можна застосовувати нікотинову кислоту.

Репʼяхова олія

Вона містить екстракт червоного перцю, який стимулює кровообіг, а екстракт репʼяхової олії усуває свербіж, сухість, живить та надає пружність шкірі голови.

– Але якщо в людини почалось випадіння волосся у великій кількості, то в жодному разі у цей період не можна застосовувати репʼяхову олію. Лише після того, як все налагодиться, можна вводити олію, – зазначає трихолог.

Також варто розуміти, що олії та різні кислоти можуть викликати алергічну реакцію, тому без консультації лікаря такі засоби вводити не можна.

Також репʼяхова олія містить багато різних кислот, Омега-3 та вітамін Е.

– Звичайно, це дуже класний продукт, але його теж не можна використовувати усім підряд. Річ у тім, що репʼяхова олія може спровокувати свербіж та дерматозні прояви, особливо якщо неправильно очищувати шкіру голови після нанесення засобу, – додає Одарюк.

Алое вера

Чудова рослина, яка ще з давніх часів славиться своїми корисними властивостями. Сьогодні це один з найпопулярніших компонентів екологічної косметики.

– Алое полюбляють як косметологи, так і трихологи. Адже екстракт алое містить понад 200 активних корисних елементів для шкіри – вітами групи A, С, Е, В, а також ферменти, корисні мікроелементи та мінерали, – каже лікар.

Крім того, в трихологічних лінійках, призначених для лікування псоріазу та себорейного дерматиту, алое вера застосовується дуже активно та стоїть на першому місці у складах.

Касторова олія

Її дуже часто наносять на довжину волосся як захисний елемент. Олійка покриває волосину плівочкою та надає пасмам блиску.

Але якщо волосся всередині зруйноване (в результаті фарбування, кератинового вирівнювання, ботоксу чи нанопластики), то олія просто не допоможе.

– Сильно пошкоджене волосся потрібно лікувати професійними засобами, які мають в складі амінокислоти, білки та ліпіди, тобто касторова олія буде просто неефективною, – каже трихолог-реабілітолог.

Відповідно, аптечні засоби можуть бути ефективними та діють непогано, але за умови, що людина звертається до трихолога, який після обстеження назначить необхідні засоби. В іншому випадку застосування різних олій, вітамінів та кислот буде неефективним та може нашкодити.