Все хотят иметь красивые и ухоженные волосы. Однако профессиональный уход стоит немало, поэтому все чаще женщины покупают бюджетные аптечные средства, которые вроде бы улучшают состояние кожи головы и волос.

Такое самолечение не только неэффективно, но и может быть опасным, особенно если использовать аптечные средства без рекомендаций врача-трихолога.

Чем могут быть опасны аптечные средства для волос — Фактам ICTV рассказала эстетический трихолог-реабилитолог, член Союза трихологов Украины и Украинской ассоциации реабилитационной трихологии Татьяна Одарюк.

— Хочу сразу отметить, что любые препараты, которые покупаются в аптеке, могут быть опасными, если человек прописал их себе сам, — говорит эстетический трихолог-реабилитолог.

По словам Одарюк, самые популярные препараты для волос, которые люди покупают в аптеках:

никотиновая кислота;

касторовое масло;

репейное масло;

алоэ вера в ампулах.

Никотиновая кислота для волос: плюсы и минусы

Никотиновая кислота обеспечивает расширение периферических сосудов, усиливает кровоток, доставляет кислород и положительные вещества в волосяной фолликул.

— Применение никотиновой кислоты уменьшает выпадение волос и стимулирует рост новых. Кроме того, кислота способствует пигментации волос и уменьшает риски преждевременного появления седины, — говорит Одарюк.

Но стоит понимать, что никотиновая кислота показана не всем, и не всегда нужно ее применять.

По словам трихолога, если у человека начинается реактивное выпадение волос, обычно связанное с внутренними состояниями (вегето-сосудистая дистония, болезни щитовидной железы, проблемы с желудочно-кишечным трактом, гинекологические проблемы, повышенный уровень тестостерона, низкий уровень витамина D или ферритина и т.д.), то нужно бороться не с последствиями болезни (выпадение волос), а с самой проблемой.

— В таком случае человек должен пройти обследование и выявить причину выпадения, а не бежать в аптеку, покупать кислоту и стимулировать рост волос, — добавляет трихолог-реабилитолог.

При реактивном выпадении нельзя применять никотиновую кислоту, потому что она расширяет сосуды, а это может спровоцировать еще большее выпадение. Сперва нужно дождаться, когда этап выпадения завершится, и только тогда можно применять никотиновую кислоту.

Репейное масло

Оно содержит экстракт красного перца, который стимулирует кровообращение, а экстракт репейного масла устраняет зуд, сухость, питает и придает упругость коже головы.

— Но если у человека началось выпадение волос в большом количестве, то ни в коем случае в этот период нельзя применять репейное масло. Только после того, как все наладится, можно вводить масло, — отмечает трихолог.

Также стоит понимать, что масла и различные кислоты могут вызвать аллергическую реакцию, поэтому без консультации врача такие средства вводить нельзя.

Также репейное масло содержит много различных кислот, Омега-3 и витамин Е.

— Конечно, это очень классный продукт, но его тоже нельзя использовать всем подряд. Дело в том, что репейное масло может спровоцировать зуд и дерматозные проявления, особенно если неправильно очищать кожу головы после нанесения средства, — добавляет Одарюк.

Алоэ вера

Замечательное растение, которое еще с давних времен славится своими полезными свойствами. Сегодня это один из самых популярных компонентов экологической косметики.

— Алоэ любят как косметологи, так и трихологи. Ведь экстракт алоэ содержит более 200 активных полезных элементов для кожи — витамы группы A, С, Е, В, а также ферменты, полезные микроэлементы и минералы, — говорит врач.

Кроме того, в трихологических линейках, предназначенных для лечения псориаза и себорейного дерматита, алоэ вера применяется очень активно и стоит на первом месте в составах.

Касторовое масло

Его очень часто наносят на длину волос как защитный элемент. Масло покрывает волос пленочкой и придает прядям блеск.

Но если волосы внутри разрушены (в результате окрашивания, кератинового выравнивания, ботокса или нанопластики), то масло просто не поможет.

— Сильно поврежденные волосы нужно лечить профессиональными средствами, которые имеют в составе аминокислоты, белки и липиды, то есть касторовое масло будет просто неэффективным, — говорит трихолог-реабилитолог.

Соответственно, аптечные средства могут быть эффективными и действуют неплохо, но при условии, что человек обращается к трихологу, который после обследования назначит необходимые средства. В противном случае применение различных масел, витаминов и кислот будет неэффективным и может навредить.