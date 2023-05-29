Один из самых популярных продуктов, широко используемых в домашних и салонных процедурах, – масло для волос. Косметическое средство имеет противоречивые отзывы, ведь кто-то не представляет себе полноценного ухода без масла, а для кого-то опыт его использования стал полным разочарованием.
Однако если подобрать масло для своего типа волос, можно получить хороший результат. Как выбрать и использовать масло для волос – читайте в материале.
Масло для волос: польза
По словам парикмахера Марты Мешковой, масла для волос обладают следующими полезными свойствами:
- ускоряют рост;
- улучшают структуру волос;
- увеличивается плотность;
- придают блеск и сияние локонам.
Как правильно выбрать масло для волос: объясняет эксперт
По словам Марты, для того, чтобы масло принесло больше пользы для волос, его нужно наносить на сухую шевелюру. Кроме этого, не нужно применять большое количество средства на кожу головы или пряди, ведь это придаст жирности. Также можно использовать следующие масла:
- Кокосовое. Оно идеально подойдет обладательницам сухих, ломких и секущихся кончиков волос. Кокосовое масло отлично увлажняет, насыщает и укрепляет локоны за короткий срок.
- Касторовое масло. Это средство делает волосы более шелковистыми и блестящими, а также защищает от обезжиривания кожи головы и появления перхоти. Девушкам, желающим ускорить рост волос, а также желающих избавиться от сухих и поврежденных локонов, нужно 2-3 раза в неделю делать маски на основе касторового масла.
- Репейное масло. Если вы хотите ускорить и укрепить свои волосы, тогда вам нужно использовать репейное масло для волос. Она отлично оздоравливает волосы от корней, продолжает фазу их роста, питает и помогает нормализовать функции сальных желез.
- Оливковое масло. Чтобы добавить волосам здорового блеска, сделать его более гладкими и блестящими, можно использовать оливковое масло.
- Аргановое масло. Чтобы улучшить рост волос, а также придать локонам блеск и сияние, используйте аргановое масло. Это отличное восстановительное средство, которое сделает поврежденные волосы более мягкими, эластичными и блестящими.
- Масло мяты. Оно помогает справиться со множеством самых разных проблем: жирностью, тусклым внешним видом.