Один из самых популярных продуктов, широко используемых в домашних и салонных процедурах, – масло для волос. Косметическое средство имеет противоречивые отзывы, ведь кто-то не представляет себе полноценного ухода без масла, а для кого-то опыт его использования стал полным разочарованием.

Однако если подобрать масло для своего типа волос, можно получить хороший результат. Как выбрать и использовать масло для волос – читайте в материале.

Масло для волос: польза

По словам парикмахера Марты Мешковой, масла для волос обладают следующими полезными свойствами:

ускоряют рост;

улучшают структуру волос;

увеличивается плотность;

придают блеск и сияние локонам.

Как правильно выбрать масло для волос: объясняет эксперт

По словам Марты, для того, чтобы масло принесло больше пользы для волос, его нужно наносить на сухую шевелюру. Кроме этого, не нужно применять большое количество средства на кожу головы или пряди, ведь это придаст жирности. Также можно использовать следующие масла: