Один із найпопулярніших продуктів, які широко використовуються в домашніх і салонних процедурах, – олія для волосся.
Косметичний засіб має суперечливі відгуки, адже хтось не уявляє собі повноцінного догляду без олії, а для когось досвід її використання став повним розчаруванням. Однак якщо підібрати олію для свого типу волосся, можна отримати доволі хороший результат. Як обрати і користуватися олією для волосся – читайте в матеріалі.
Олія для волосся: користь
За словами перукаря Марти Мешкової, олії для волосся мають такі корисні властивості:
- прискорюють ріст;
- покращують структуру волосся;
- збільшується густина;
- додають блиск і сяйво локонам.
Як правильно вибрати олію для волосся: пояснює експерт
За словами Марти, для того, аби олія принесла якнайбільше користі для волосся, її потрібно наносити на суху шевелюру. Крім цього, не потрібно застосовувати велику кількість засобу на шкіру голови або пасма, адже це додасть жирності. Також можна використовувати такі олії:
- Кокосова. Вона ідеально підійде власницям сухих, ламких і посічених кінчиків волосся. Кокосова олія відмінно зволожує, насичує і зміцнює локони за короткий термін часу.
- Касторова олія. Цей засіб робить волосся більш шовковистим і блискучим, а також захищає від знежирення шкіри голови й появи лупи. Дівчатам, які хочуть прискорити ріст волосся, а також бажають позбутися від сухих і пошкоджених локонів, потрібно 2-3 рази в тиждень робити маски на основі касторової олії.
- Реп’яхова олія. Якщо ви хочете прискорити й зміцнити своє волосся, тоді вам потрібно використовувати реп’яхову олію для волосся. Вона відмінно оздоровлює волосся від коренів, продовжує фазу їх росту, живить і допомагає нормалізувати функції сальних залоз.
- Оливкова олія. Щоб додати волоссю здорового блиску, зробити його більш гладким і блискучим, можна використовувати оливкову олію.
- Арганова олія. Щоб поліпшити ріст волосся, а також надати локонам блиск і сяйво, використовуйте арганову олію. Це – відмінний відновлювальний засіб, який зробить пошкоджене волосся більш м’яким, еластичним і блискучим.
- Олія м’яти. Вона допомагає впоратися з безліччю найрізноманітніших проблем: жирністю, тьмяним зовнішнім виглядом.