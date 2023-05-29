Один із найпопулярніших продуктів, які широко використовуються в домашніх і салонних процедурах, – олія для волосся.

Косметичний засіб має суперечливі відгуки, адже хтось не уявляє собі повноцінного догляду без олії, а для когось досвід її використання став повним розчаруванням. Однак якщо підібрати олію для свого типу волосся, можна отримати доволі хороший результат. Як обрати і користуватися олією для волосся – читайте в матеріалі.

Олія для волосся: користь

За словами перукаря Марти Мешкової, олії для волосся мають такі корисні властивості:

прискорюють ріст;

покращують структуру волосся;

збільшується густина;

додають блиск і сяйво локонам.

Як правильно вибрати олію для волосся: пояснює експерт

За словами Марти, для того, аби олія принесла якнайбільше користі для волосся, її потрібно наносити на суху шевелюру. Крім цього, не потрібно застосовувати велику кількість засобу на шкіру голови або пасма, адже це додасть жирності. Також можна використовувати такі олії: